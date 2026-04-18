محمود خالد

حيلة العاجز أم تعلم من درس الهلال؟ زلات لسانه تكشف: جورج جيسوس محامي "رغم أنفه" عن الحكم السعودي!

جورج جيسوس يدافع عن الحكم السعودي.. فما السبب؟

في الوقت الذي نجد فيه الهلال والأهلي والاتحاد، يصدرون بيانات رسمية للاعتراض على قرارات التحكيم، "المحلي" على وجه الأخص، نشاهد النصر يسير عكس التيار، ويرتدي ثوب المدافع عن الحكام المحليين.

المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المعروف بـ"صداماته" ضد الحكام، يفاجئ الجميع، بهدوئه وإشادته للحكم السعودي، في الوقت الذي يعتمد عليه النصر بشكل أساسي، في مبارياته بدوري روشن، الذي بات يزحف بقوة نحو الفوز بلقبه.

الأمر بلغ حد انتقاد النصر في وقت سابق، عندما قال الناقد محمد البكيري، إن النصراويين أضروا بأنفسهم عندما ظهروا كمحامين عن الحكم المحلي، في قضية "خاسرة"، على حد وصفه. في ظل تضرر العديد من الأندية، وإصدار ما يقارب 9 بيانات إعلامية حول الصافرة المحلية.

جيسوس مع الهلال، ليس هو ذاته مع النصر، من شن هجوم كبير ضد الحكام، إلى "هدوء" وحكمة، في التعامل مع الصافرة السعودية، لماذا؟

لعل هناك أسباب تجعلنا ندرك هذا التحول الغريب في شخصية جورج جيسوس، في موسم قد ينتهي بكتابة تاريخ لا ينسى مع النصر، محليًا وآسيويًا.

  • القوة السياسية للهلال

    هناك العديد من الاتجاهات حول موقف جورج جيسوس "الوديع"، تجاه الحكم المحلي، قد تجعله في موقف القوي أو العاجز.

    ولكن، كلمة نطق بها جيسوس، كانت كفيلة بتوضيح أشياء كثيرة، أكبر من كونها أزمة تبعت مباراة الديربي أمام الهلال، عندما سئل بشأن عدم ضغط لاعبي العالمي على الحكم مثلما يفعل نجوم الزعيم، ليعلق "لأن النصر ليس لديه القوة السياسية للهلال".

    ورغم خروج جيسوس لنفي هذا الأمر، إلا أن الهلال قدم شكوى ضد مدربه السابق، وأسفر عنها قرار من لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي، بتغريمه 50 ألف ريال.

    الحديث هنا ليس عن وجود "قوى خارجة" أم لا، ولكن جيسوس بات هنا وكأنه يقول إنه ليس في مصدر قوة، تجعله يدخل في صراع مع التحكيم، أو خوف من وقوع عقوبة جديدة، قد تؤثر على وضع النصر في تلك المرحلة الحاسمة.

  • ليس هناك أموال

    كلمة أطلقها جيسوس أيضًا، في مؤتمر صحفي، ورغم أن الحديث كان عن الصفقات، إلا أنه لا مانع من تحويل الأمر إلى اتجاه آخر.

    ما بين قرار الفيفا بإيقاف قيد النصر مسبقًا، قبل حل الأزمة، وأنباء خضوعه تحت "الرقابة النشطة"، من لجنة الرقابة المالية، فضلًا عن بحثه عن مستثمرين، بدلًا من استمرار تبعيته لصندوق الاستثمارات العامة، والتحذير حول "محدودية الإنفاق" في الميركاتو الصيفي، كلها عوامل مالية تجعل النصر بطبيعة الحال لا يميل إلى فكرة استقطاب حكام أجانب في مبارياته، وبالتالي يبقى الحكم المحلي هو "المفضل" رغم كل شيء.

  • الحكام الأجانب ليسوا نخبة

    هناك سبب آخر مرجح، وهو "لا حاجة لاستقطاب حكام أجانب"، ببساطة، لأنهم ليسوا من النخبة.

    جيسوس مع الهلال، أهان بعض الحكام الذين قادوا مباريات الزعيم، مثلما فعل مع الحكم إيفان بارتون، بعد مباراة الرياض، في فبراير 2025، عندما وجه رسالة إلى رئيس دائرة التحكيم، بقوله "ما هي الأهداف التي تريدها؟ لا تأتِ بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم. لا أعرف المستوى الذي تريد الوصول إليه، أندية ولاعبون بمستوى عالٍ للغاية، ودولة مثل السلفادور".

    هذا أمر يستحق النظر، فأندية دوري روشن لم تنتقد الحكام المحليين فقط، بل أيضًا بعض الأجانب، مع المطالبة باستقطاب حكام من النخبة، فإذا كان الأمر كذلك، مع وضع النادي اقتصاديًا، فلماذا نفكر في حكم أجنبي قد لا يفي بالغرض، ويكون خارج المستوى؟

    عدم السقوط في الفخ

    هناك أيضًا أسباب منطقية لدفاع جورج جيسوس عن التحكيم المحلي، فمدرب النصر قرر ببساطة أنه لن يسقط في فخ الأندية الأخرى، ولن يشغل اللاعبين ويخرجهم من جو المنافسة، بالحديث المتكرر عن التحكيم.

    ربما استعاب جيسوس الدرس جيدًا من أزمته مع الهلال، في الموسم الماضي، بالخروج عن النص كثيرًا وإطلاق التصريحات الهجومية ضد التحكيم.

    لسان حال جيسوس وكأنه يقول "النصر لديه ما هو أهم من ذلك"، فيما جاء اعتراضه فقط على النغمة المرتددة عبر الأوساط السعودية، بأن العالمي من أكثر المستفيدين من أخطاء الحكام المحليين.

    لا تشكيك أبدًا في توجه الحكام السعوديين، ولكن لعلّ جيسوس قد كسب نقطة أيضًا، في منح الحكام راحة نفسية في التعامل مع مباريات النصر، دون اللعب في ضغط انتظار الهجوم بعد المباراة.

    السبب الثاني أيضًا: أن النصر لم يتأثر كثيرًا بقرارات الحكام المحليين، خاصة وأنه يمتلك كتيبة قادرة على قلب تأخر الفريق وتحقيق انتصارات عريضة، وليكن شعار جيسوس "دعونا من أي أمور تخرجنا من الملعب، لدينا دوري وآسيوية علينا تحقيقهما".

  • كلمة أخيرة..

    ما بين موقف القوة والضعف، أصبح النصر هو المدافع الأول عن الحكام المحليين، وقرر جورج جيسوس أن يكون "الفارس" المدافع عن الصافرة السعودية أمام حملات الهجوم ضدها.

    ولكن، ها هو النصر مقبل على تحديات صعبة، في طريقه نحو لقب دوري روشن، وسيخوض مواجهات نارية أمام الأهلي والقادسية والهلال، فهل سيثبت بأنه في أتم تركيزه على تحقيق الثنائية؟ أم سنجد تعامل جيسوس بات مختلفًا؟