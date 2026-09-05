فيديو | "ليس من أجل قمة النصر والاتحاد" .. سبب آخر يُعيد جورج جيسوس إلى السعودية!

كشف أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر، عن استعداد جورج جيسوس للعودة مرة أخرى إلى السعودية من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة به.
جيسوس رحل عن النصر بنهاية الموسم الماضي 2025/2026، قبل أن يتم تعيينه كمدرب للمنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.
كشف أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر، عن استعداد جورج جيسوس للعودة مرة أخرى إلى السعودية من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة به.
جيسوس رحل عن النصر بنهاية الموسم الماضي 2025/2026، قبل أن يتم تعيينه كمدرب للمنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.
خلال تواجده ببرنامج "نادينا"، تحدث الإعلامي عبد الرحمن الحميدي إلى الجابر قائلًا له:"هل يحضر صديقك جيسوس لمتابعة مباراة الاتحاد والنصر؟".
ورد عليه أسطورة الهلال:"اعتقد أنه سيأتي إلى المملكة العربية السعودية عمومًا، ولكنه لن يشاهد هذه المباراة على وجه التحديد".
وواصل حديثه:"لديه بعض النجوم البرتغاليين لمتابعتهم في النصر، كما هناك بعض الأمور المالية التي لم يقم بإنهاءها حتى الآن".
وفي السياق ذاته، أكد الجابر أن جيسوس سيتواجد في السعودية كثيرًا بسبب مشاهدة اللاعبين البرتغاليين، خاصة وأن كريستيانو رونالدو لم يعلن اعتزاله بعد، لذلك من الطبيعي قدومه لرؤيته على الطبيعة.
وأضاف:"بالأساس حضوره يأتي لمشاهدة اللاعبين، رونالدو لم يعتزل بعد لذلك هو يتابعه، كما أنه سيحضر للحصول على حقوقه".
وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد أكدت في شهر يوليو الماضي، أن النصر يعاني من ديون تجاوزت 800 مليون ريال، مما دفع رابطة دوري روشن لفرض رقابة مالية صارمة عليه.
ومن غير الواضح حتى الآن أن مشكلة الديون أثرت بشكل أو بآخر على تأخر مستحقات جيسوس، أم حضوره يأتي كإجراء روتيني متفق عليه مع إدارة النصر للحصول على حقوقه المالية.
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وأما بالحديث عن الفريق الأول، فقد بدأ عملاق الرياض النصر الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بقوة كبيرة للغاية؛ وذلك ضمن حملته للدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع المنافسة على باقي البطولات.
وحقق النصر الفوز في أول 4 جولات من مسابقة الدوري؛ وذلك على النحو التالي:
* الجولة الأولى: النصر (3-0) الفتح.
* الجولة الثانية: الرياض (0-4) النصر.
* الجولة الثالثة: الاتفاق (2-3) النصر.
* الجولة الرابعة: النصر (2-1) التعاون.
كما تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) ضد نادي الدرعية.