فيديو | "ليس من أجل قمة النصر والاتحاد" .. سبب آخر يُعيد جورج جيسوس إلى السعودية!

كشف أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر، عن استعداد جورج جيسوس للعودة مرة أخرى إلى السعودية من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة به.

جيسوس رحل عن النصر بنهاية الموسم الماضي 2025/2026، قبل أن يتم تعيينه كمدرب للمنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.



