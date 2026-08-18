ليلة الملك جورج: الاتحاد ضيّع نفسه مع كريم بنزيما ويوسف النصيري.. وعلى الإدارة تنفيذ مطالب ينز فيسينج فورًا!

"جدة تصبح سعيدة عندما يكون نادي الاتحاد بخير"؛ نعم.. هذه حقيقة لا خلاف عليها، حتى ولو كانت "عروس البحر الأحمر" تنقسم بين العميد والأهلي.

ويُعتبر الاتحاد والأهلي "شريان الحياة" في جدة؛ لذا فإن انتصار هذين الناديين مع تقديم مستويات فنية جميلة، يجعلان المدينة سعيدة.

وقد نجح الاتحاد في إسعاد جماهيره بالفعل، بالفوز (3-0) ضد نادي النجمة؛ وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية الاتحاد في شباك النجمة؛ جاءت بواسطة النيجيري جورج إيلينخينا "هدفين" والبرتغالي دانيلو بيريرا، في الدقائق 16 و39 و51 تواليًا.

ولم يكتفِ العميد الاتحادي بالنتيجة الكبيرة؛ بل قدّم مستوى أكثر من جيد، تحت القيادة الفنية للألماني الشاب ينز فيسينج.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد على النجمة..