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George Ilenikhena Victor Osimhen Nigeria (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من "تفرّد" صلاح لتألق إلينيخنا: شكرًا لإصابة أوسيمين .. غاب "بعبع نيجيريا" فجاء من هدد بسحب البساط منه!

فقرات ومقالات
نيجيريا
مدغشقر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
جورج إلينيخينا
الاتحاد

نجم الاتحاد يعلن عن نفسه مبكرًا مع نيجيريا..

صدق من قال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وكأنه كان مُقدرًا لموهبة الاتحاد، جورج إيلينخنا، أن يرتبط ظهوره الدولي الأول، بـ"حل هجومي" فعّال يعوض نيجيريا عن إصابة نجمها فيكتور أوسيمين.

إيلينخنا صنع تاريخًا له، بمشاركته الأولى مع منتخب نيجيريا، في ملاقاة مدغشقر، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، فيما شهدت انتصار "النسور الخضراء"، بنتيجة (2-1).

ووقّع إحسان كاري، على هدف مدغشقر، في الدقيقة 16، قبل أن تحلّق النسور، بقلب الطاولة عن طريق جورج إيلينخنا وموسيس أوسور، في الدقيقتين 45+1 و65.

  • بين انفجار صلاح وتألق إلينيخنا

    على غرار فوازير الطفولة، إذا ما سألتك عزيزي القارئ بشأن الرابط بين تألق محمد صلاح الذي بات حديث الساعة في تركيا، وتألق إلينيخنا أمام مدغشقر، اعطني الإجابة "إصابة أوسيمين".

    ثلاثة أسابيع، منذ أن تعرض فيكتور للإصابة في مواجهة باشاك شهير بالدوري التركي، والذي أفرد "النجومية" لصلاح في ليلة أحرز فيها "هاتريك" في مرمى جلطة سراي، وهو الأمر الذي ما كان ليغيّره أوسيمين، إلا لو كان قد شارك، وتمكن من الردّ الهجومي بسياسة "الندّ بالندّ"، خاصة وأن غيابه أفقد فريقه حلولًا هجومية كبيرة، وجعله في موقف ضعيف، يكتفي باستقبال فرص طرابزون سبور، والتي كان الفرعون المصري كلمة السر فيها.

    النقطة الثانية في مشاركة إلينيخنا، فلربما كان تواجد فيكتور أوسيمين، وجاهزيته، لتجعل المدرب إريك شيل، يلجأ بالطبع لعنصر الخبرة، في مستهل الطريق نحو كان 2027، إلا أن غيابه منح الفرصة لإلينيخنا، ليثبت حضوره الأول بأفضل طريقة.

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  • ثنائية جديدة أم ثورة نيجيرية؟

    إذا ما كنّا نتحدث عن قوة النسور الضاربة، فإنها تتخلص في نقطتين؛ لوكمان وفيكتور أوسيمين، الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعامي 2023 و2024، أما مع إصابة أوسيمين، وغيابه عن قائمة المنتخب النيجيري، فإن الأمر بات أمام مزيد من الاحتمالات.

    وتعويضًا عن مهاجم فينيسيا، أكور أدامز، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، في الوقت الذي كان إريك شيل يعول عليه لإكمال الثنائية الهجومية مع إلينيخنا، جاء الحل من البديل موسيس أوسور، ليوقّع على ثاني أهداف اللقاء.

    وبناءً على خيارات شيل، فإن قائمة نيجيريا، التي كانت تضم 8 مهاجمين، قبل استبعاد أوسيمين، تعطي مؤشرًا لإلينيخنا، في اختبار أول نجح فيه بامتياز، حينما ترجم بينية أليكس أيوبي المتقنة، ليضرب حاجز التسلل، ويسدد بدقة نحو المرمى.

    مشاركة إلينيخنا "الأولى" تؤكد أنه لم يأتِ لمجرد "سد خانة" مع غياب فيكتور أوسيمين، بل إن مهاجم الاتحاد، صاحب الـ20 عامًا، جاء برسالتين؛ إما أنه مستقبل نيجيريا الذي قد يقلل من حظوظ تواجد فيكتور، أو صانع ثنائية جديدة معه، ستضفى قوة كبيرة لحامل برونزية كان 2025، في ظل تواجد عناصر مثل تشوكويزي ولوكمان وغيرهم.


  • الاتحاد قد يتفوق على الهلال .. مجددًا!

    ورغم أن هناك نقاطًا قد تؤخذ على جورج إلينيخنا، في مواجهة مدغشقر، مثل إهدار فرصتين والسقوط في مصيدة التسلل "مرة"، فضلًا عن معاناته في المواجهات الثنائية، إلا أن سياسة مهاجم الاتحاد، في الانطلاق خلف المدافعين، قد أتت بثمارها، وفعاليته الكبيرة بتسديد 5 كرات، منها كرتان على المرمى، تؤكد أن المهاجم الشاب، قادم بقوة ليثبت بأن النسور النيجيرية كسبت نجمًا جديدًا سجل في أولى مشاركة.

    وإذا ما أخذنا الأمر من زاوية "اتحادية"، انطلاقًا من رسالة كشّاف مواهب، استعرض مساهمات صاحب الـ20 عامًا بقميص العميد والمنتخب النيجيري، فإنه يمكن القول إن الاتحاد بنى "نجمًا" لن ترغب أندية أوروبا في بقائه طويلًا بدوري روشن.

    نعم، هذا ما قرأناه في الصيف، عروضًا من عدة أندية، أبرزها إشبيلية الذي أراد التعاقد معه، ورغم أن الاتحاد تعاقد معه من موناكو، بمبلغ ضخم بلغ 33 مليون يورو، إلا أن المعطيات تقول إنه في حالة استمرار تألق النجم النيجيري هذا الموسم، فقد يضمن للاتحاد أن يستثمر فيه ببيعه بأكبر من هذا المبلغ.

    هذا الأمر بالإمكان أن يمثل انتصارًا "استثماريًا" للاتحاد، والذي تفوق على الهلال أيضًا في الصيف، حينما احتفى الزعيم ببيع ماركوس ليوناردو إلى أياكس بحوالي 20 مليون يورو، فتفوق العميد ببيع جناحه موسى ديابي إلى باير ليفركوزن مقابل 28 مليون.

    هذا الحديث بالطبع لا يزال مبكرًا، أن الشواهد تقول إن جورج إلينيخنا، حقق بداية رائعة، تجعله قادرًا على مناطحة أوسيمين أو تشكيل ثنائية مذهلة معه في المستقبل، وأن يصير الصفقة الأبرز في أوروبا، إذا ما قرر الاتحاد التخلي عنه، في الصيف المُقبل.

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