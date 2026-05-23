دونيس في الميزان: حقيقة المجاملة في اختيار القائد .. حلول إنزاجي وجيسوس وسلاح رينارد، وضحايا دفعوا ثمن أنديتهم!

العنوان الأبرز في تلك القائمة، هي غياب عدد من النجوم الذين كان يتوقع تواجدهم في كأس العالم، ولكن يبدو أن أنديتهم جنت عليهم، بالتغيب عن القائمة.
الحديث هنا عن مهند الشنقيطي، الذي كان أحد النقاط المضيئة في موسم الاتحاد "المظلم"، بعدما سجل 3 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في الدوري وأبطال آسيا للنخبة، والذي كان أحد أبرز أسلحة سيرجيو كونسيساو، ولكن يبدو أن نتائج العميد الكارثية قد أثرت على حظوظه في التواجد في كتيبة دونيس.
أيضًا، هناك مراد هوساوي، الذي كان بمثابة "رمانة الميزان" في الخليج، مع دونيس، قبل أن ينتقل إلى الهلال، وتقل دقائق مشاركته، ليغيب عن قائمة المونديال، بعدما نال الفرصة في كأس العرب.
النموذج الثالث، وهو عنصر الشباب الذي تلقى ضربة من دونيس، بعدم التواجد في قائمة كأس العالم، مثل همام الهمامي الذي اعتمد عليه "الليث" في صنع التحولات الهجومية السريعة، والتراجع للمساندة الدفاعية، وكذلك عبد العزيز العليوة، الذي نال جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن، ولعب دورًا كبيرًا مع الخلود، في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ربما هؤلاء كانوا ليصبحوا في قائمة كأس العالم، إذا ما كانوا في وضع أفضل مع أنديتهم، أو كانت نتائج فرقهم أفضل في الموسم الحالي.