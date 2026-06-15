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محمود خالد

"لم نشارك من أجل الدفاع": دونيس يوجه رسالة بعد استبعاد أبو الشامات .. ويستشهد بلحظة الأرجنتين قبل مواجهة أوروجواي!

جيورجوس دونيس
كأس العالم
السعودية
أوروجواي
صالح وهيب أبو الشامات

المنتخب السعودي يستعد لصدام أوروجواي في كأس العالم..

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أن الأخضر لن يدخل منافسات كأس العالم 2026، من أجل الدفاع وانتظار المنافس فقط، بل إنه سيسعى لفرض شخصيته في قلب الملعب، والضغط على خصمه منذ البداية.

ويستعد المنتخب السعودي لبدء مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلتقي بأوروجواي، في الواحدة صباح الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

  • Saleh Abu al-Shamat Saudisocial gfx

    ماذا قال دونيس عن استبعاد أبو الشامات؟

    لا صوت يعلو فوق الجدل الذي أثاره دونيس، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب السعودي، للمشاركة في كأس العالم، وخاصة بعد استبعاد الثنائي صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي.

    وفي هذا السياق، رفض اليوناني، الحديث عن سبب استبعاده للثنائي، بعد سؤال من صحيفة "الشرق الأوسط"، مكتفيًا بالقول إنه ليس الوقت المناسب للسؤال حول القرارات الفردية والحديث عن لاعب بعينه، مؤكدًا أن استبعاد أبو الشامات جاء ضمن بعض القرارات الصعبة التي يتعين على المدرب اتخاذها، إلا أنه وجه رسالة لجميع اللاعبين، بأنه سيمنح الفرصة للجميع بالمشاركة سواسية.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    تحضيرات أوروجواي والفوز على الأرجنتين

    وفي سياق متصل، تلقى مدرب الخليج السابق، سؤالًا بشأن منتخب أوروجواي، الذي لم يخض أي مواجهة ودية، وتدرب في المكسيك قبل الوصول إلى ميامي، وما إذا كان المنافس اللاتيني ينظر إلى السعودية وكاب فيردي باعتبارهما التحضير لملاقاة إسبانيا في كأس العالم.

    وعلّق دونيس على هذا الأمر، بقوله "لا أستطيع أن أجيب حول تحضيرات المنتخبات الأخرى، فهذه ليست مسؤوليتي، نقوم بتحليل الخصم وطريقة لعبه بشكل جيد، وتركيزنا على لقاء الغد، وهي مواجهة مهمة أمام فريق قوي ومدرب رائع، ويجب أن يمتلك الأخضر الذكاء والإصرار، وهذا ما سيقوم به.

    واستشهد دونيس، بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال قطر، ليؤكد أن كل التوقعات متاحة في كرة القدم، مضيفًا "من كان يتخيل أن السعودية ستحقق الانتصار في تلك المباراة؟ من المهم معرفة الخصم والإيمان والتعامل مع أي ظروف، ولا نستطيع معرفة ما سيحدث، هذا يعتمد على طريقتنا وتركيزنا، ونحن ندرك إمكاناتنا وإمكانات الخصم".

    وحول مواجهة نجوم على غرار فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان ريال مدريد، في المواجهة، قال دونيس إن كل مدرب وكل فريق يملك فلسفته الخاصة، وأنه عندما كان في دوري أبطال أوروبا، لعب ضد برشلونة، وكان يمتلك وقتها ميسي ونيمار ولويس سواريز، مبينًا أن التركيز ليس على الأفراد، ولكن على المجموعة ككل.

  • "لا ننظر إلى الشجرة، بل إلى الغابة"

    واعترف دونيس بأنه لم يتخيل منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه أرض المملكة، في 2015، بما سيحدث في المملكة، مؤكدًا أنه يحب الثقافة السعودية وشعبه المضياف الذي يتعامل ببساطة مع الأمور، مؤكدًا أنه يشعر بأن السعودية وطنه، ولم يتفاجأ بتعيينه مدربًا للمنتخب الوطني.

    وحول الإضافة التي قدمها للأخضر بعد توليه تدريبه، أكد المدرب اليوناني أنه لا أحد يضمن الاستمرارية، ولكن ما يؤكده أن الجميع سيعمل، معترفًا بأن كل شيء حدث بسرعة، منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني للأخضر، فضلًا عن الحصص التدريبية التي لم يكن عددها كبيرًا، فيما قال إن اللاعبين أظهروا أنهم على قدر كبير من الثقة، خلال التحضيرات، والتفاصيل هي ما يحدث الفرق في هذا النوع من البطولات.

    وأضاف "فلسفتنا أن نلعب بجرأة وهوية واضحة، وهذا لن نصل إليه في فترة قصيرة، وبقطع النظر عن نتائجنا في البطولة، فنحن لا ننظر إلى الشجرة، بل إلى الغابة بأكملها".

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    السعودية في كأس العالم

    وكان دونيس قد استقر على قائمة الـ26 لاعبًا، للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

    * حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار.

    * خط الدفاع: حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

    * خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، خالد الغنام.

    * خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

    وأسفرت القائمة النهائية، عن استبعاد خمسة لاعبين، وهم الحارسين عبد القدوس عطية وعبد الرحمن الصانبي، فضلًا عن زكريا هوساوي، عبد الله آل سالم، صالح أبو الشامات.

    ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي، مبارياته في كأس العالم، ضد كلًا من أوروجواي، في الواحدة صباح الغد، بتوقيت مكة المكرمة، ثم إسبانيا، في السابعة مساء يوم 21 يونيو، قبل أن يلتقي بكاب فيردي في الثالثة صباح يوم 27 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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