ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فمن المنتظر أن يبدأ دونيس المباراة بمحمد العويس في حراسة المرمى، على أن يتولى حسان تمبكتي وعبد الإله العمري وزكريا هوساوي ومحمد أبو الشامات مهمة الدفاع أمامه.

وأشارت المصادر إلى أن العويس سيكون الخيار الأقرب لحمل شارة قيادة المنتخب السعودي خلال مواجهة الكويت، في الوقت الذي لم يحسم فيه دونيس التشكيل النهائي بشكل رسمي حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب اليوناني تشكيلته الأساسية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة ظهر اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق المواجهة الافتتاحية للأخضر في البطولة.

وخلال الحصة التدريبية الأخيرة، أوقف دونيس المناورة أكثر من مرة، من أجل شرح الأخطاء للاعبين وتصحيح بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة الكويت.