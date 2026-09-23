يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، عندما يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسط ترقب كبير للتشكيل الذي سيعتمد عليه اليوناني جورجيوس دونيس في ضربة البداية.
حسم حراسة المرمى .. جورجيوس دونيس يجهز مفاجأة سعودية أمام الكويت في كأس الخليج
العويس الأقرب لحراسة المرمى
ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فمن المنتظر أن يبدأ دونيس المباراة بمحمد العويس في حراسة المرمى، على أن يتولى حسان تمبكتي وعبد الإله العمري وزكريا هوساوي ومحمد أبو الشامات مهمة الدفاع أمامه.
وأشارت المصادر إلى أن العويس سيكون الخيار الأقرب لحمل شارة قيادة المنتخب السعودي خلال مواجهة الكويت، في الوقت الذي لم يحسم فيه دونيس التشكيل النهائي بشكل رسمي حتى الآن.
ومن المنتظر أن يحسم المدرب اليوناني تشكيلته الأساسية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة ظهر اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق المواجهة الافتتاحية للأخضر في البطولة.
وخلال الحصة التدريبية الأخيرة، أوقف دونيس المناورة أكثر من مرة، من أجل شرح الأخطاء للاعبين وتصحيح بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة الكويت.
- (C)Getty Images
ثلاثي في الوسط والهجوم
بحسب المصادر ذاتها، يضم خط الوسط محمد كنو وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري، بينما يقود الخط الهجومي الثلاثي سلطان مندش وعبد الله الحمدان وفراس البريكان.
ويأمل دونيس أن يمنح هذا التشكيل المنتخب السعودي التوازن المطلوب بين السيطرة على وسط الملعب والفاعلية الهجومية، في مستهل مشواره بالبطولة التي تستضيفها جدة.
طموح سعودي لاستعادة الكأس
تأتي مواجهة السعودية والكويت ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي العراق وعُمان، حيث يلتقي المنتخبان في المباراة الأخرى عند الساعة 05:30 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
ويدخل المنتخب السعودي البطولة على أرضه بحثًا عن استعادة لقب كأس الخليج الغائب عن خزائنه منذ عام 2003، بينما يطمح المنتخب الكويتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى تمنحه أفضلية في سباق المجموعة.
وتحمل المباراة أهمية إضافية للمنتخبين، بعدما أوقعت قرعة كأس آسيا المقبلة السعودية والكويت في المجموعة ذاتها إلى جانب عُمان وفلسطين، لتتجدد المواجهة بين الطرفين بعد أقل من أربعة أشهر من لقاء اليوم.
- KuwaitFA media
الكويت يستعد للمواجهة
على الجانب الآخر، شهدت تدريبات المنتخب الكويتي الأخيرة اجتماعًا بين الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، واللاعبين، استمر نحو 10 دقائق، وذلك قبل ساعات من مواجهة السعودية.
ويبحث المنتخب الكويتي عن بداية قوية أمام صاحب الأرض، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة مبكرة في صراع التأهل عن المجموعة الأولى.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا