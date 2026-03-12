جورجيا روسي: "يد ريتشي؟ كان ركلة جزاء. من يقول أن ذراعه كانت مغلقة يقول هراء"

ماورو تونوليني، عضو لجنة التحكيم، في برنامج Open VAR، أيد قرار دوفيري: "تم تقييم الحادثة بشكل صحيح على أرض الملعب من قبل دوفيري. لقد فاجأنا بعض الشيء ما قرأناه من شكوك حول هذه الحالة، نحن لا نشك في ذلك. إنها ذراع تبقى في مكانها، بل هناك حركة "إبعاد" من قبل ريتشي. لو لم تصطدم الكرة بذراع لاعب وسط ميلان، لكانت سقطت على صدره. من الأفضل تقييم هذا النوع من المواقف في سياقها الديناميكي، لأن الإبطاء في العرض قد يظهر حركات دقيقة قد تثير شكوكًا لا مكان لها في هذه الحالة في رأينا". ويضيف: "الحركة طبيعية تمامًا ومناسبة، ولا يوجد أي تصرف من جانب ريتشي لزيادة مساحة جسده".