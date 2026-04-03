جود بيلينغهام يتقدم «خطوة بخطوة»؛ مدرب ريال مدريد يتطرق إلى الحالة «غير المعتادة» لإصابة لاعب الوسط بعد استبعاده من مباريات إنجلترا الودية

وفي حديثه من غرفة الصحافة في فالديبيباس قبيل مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني، أقر أربيلوا بأنه على الرغم من أن الظروف كانت غير عادية، إلا أنه يحترم القرار المتخذ لحماية اللاعب. وشدد المدرب على أن الأولوية تظل تتمثل في إعادة بيلينغهام إلى أفضل لياقة بدنية له بعد غيابه الطويل عن الملاعب.

وقال أربيلوا: "كانت حالة جود غير عادية بعض الشيء، لأنه لعب بضع دقائق ضد أتلتيكو، لكن توخيل قرر عدم إشراكه الآن. لم يرغبوا في المخاطرة. جود ذكي بما يكفي ليخوض بعض التدريبات الجيدة. وهو جاهز للمساعدة غدًا. نحتاج إليه لاستعادة لياقته البدنية. لم يكن لدي أي خطة، المدرب الإنجليزي هو من وضع الخطة. بالنسبة لي، لا يمثل عدم مشاركته مشكلة. بالنسبة لي، سيكون لاعباً أساسياً ويحتاج إلى استعادة أفضل مستوياته، وهذا يتحقق من خلال اللعب. لقد غاب لفترة طويلة وسنضطر إلى المضي خطوة بخطوة".