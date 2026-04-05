جود بيلينغهام سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا بسبب مخاوف من إصابته

يواجه ريال مدريد مهمة صعبة عندما يستقبل بايرن ميونيخ على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يغيب بيلينغهام عن التشكيلة الأساسية للبلانكوس، حيث تشير تقارير صحيفة OK Diario إلى أن لاعب الوسط لا يزال يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمنافسة بأعلى مستوى من الشدة منذ صافرة البداية.

كان النجم الإنجليزي محور اهتمام ريال مدريد هذا الموسم، لكن افتقاره إلى الإيقاع في الآونة الأخيرة أصبح مصدر قلق كبير للجهاز الفني. ولن يكون في التشكيلة الأساسية في مباراة الثلاثاء.

والحقيقة هي أن افتقاره إلى اللياقة البدنية لا يزال كبيرًا، مما يجبر ألفارو أربيلوا على البحث عن خيارات بديلة في خط الوسط الماسي لضمان قدرة الفريق على منافسة العملاق الألماني.