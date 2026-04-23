فيديو | فلورنتينو بيريز الحكم .. جود بيلينجهام يتعاون مع يانيك سينر لمواجهة رافائيل نادال وتيبو كورتوا في مباراة تنس على ملعب البرنابيو

في حدث مشترك سرعان ما انتشر على نطاق واسع، استبدل نجما ريال مدريد بيلينجهام وكورتوا أحذية كرة القدم بمضارب التنس، وانضما إلى المحترفين العالميين سينر ونادال في مباراة زوجي.

وليس سراً أن العديد من لاعبي ريال مدريد من عشاق التنس المتحمسين؛ فقد شوهد بيلينجهام وهو يشجع رافا جودار في مباراته الأولى في بطولة «موتوا مدريد المفتوحة»، في حين أن كورتوا من المتفرجين الدائمين في الأحداث الكبرى، كما أنه لاعب هاوٍ متحمس.

وشهدت المباراة، التي نُظمت لتسليط الضوء على تعدد استخدامات ملعب سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده مؤخرًا، تكوين ثنائي من بيلينجهام وسينر في مواجهة الثنائي القوي كورتوا ونادال.

وبالطبع، فإن علاقة نادال بالنادي أسطورية؛ فبطل جراند سلام 22 مرة هو مشجع مدى الحياة وعضو فخري. وكان رؤيته وهو يتنافس جنبًا إلى جنب مع أبطاله الكرويين في وسط ملعب برنابيو بمثابة تكريم مناسب للتقاطع بين أكبر هواجس إسبانيا الرياضية.



