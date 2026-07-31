يسجل أمام جود بيلينجهام وليس خلف أبواب برشلونة المغلقة!.. حمزة عبدالكريم يدخل قلب هانزي فليك سريعًا

لا يهم أن كانت المباراة ودية، أو أن الفريق يلعب بالبدلاء والشباب؛ فاسم العملاق الكتالوني برشلونة يكفي وحده، لجعل الأنظار تتجه إليه في أي مكان.

والحديث هُنا؛ عن "ودية" فريق برشلونة الأول لكرة القدم ضد نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

وما زاد من أهمية هذه المباراة الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)؛ هي رغبة عشاق برشلونة عامة والمصريين خاصة، في رؤية نجم الفراعنة حمزة عبدالكريم عن كثب.

هذا المهاجم المصري البالغ من العمر 18 سنة، انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي؛ قادمًا من العملاق القاهري الأهلي، على سبيل الإعارة.

وأثبت حمزة نفسه مع شباب برشلونة؛ ليقرر النادي التعاقد معه نهائيًا في صيف العام الحالي، ثم ضمه إلى "المعسكر الإعدادي" للفريق الأول بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط عن حمزة عبدالكريم بعد ظهوره ضد برمنجهام، مع بعض الملاحظات الأخرى السريعة..