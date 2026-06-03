بيلينجهام إلى ليفربول؟ أسطورة الريدز يحدد موعد حدوث الصفقة المحتملة!

ستظل فترة الانتقالات الجارية في آخر اهتمامات بيلينجهام في الوقت الحالي، حيث يتجه تركيزه نحو مشاركته في كأس العالم. ويأمل منتخب «الأسود الثلاثة» في أن يثبت وجوده بقوة على الأراضي الأمريكية هذا الصيف، ليضع بذلك حداً لـ 60 عاماً من الإحباط.
ويبقى أن نرى مدى أهمية الدور الذي سيلعبه بيلينجهام في هذه المهمة، حيث يتعين على توماس توخيل اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن تشكيلة الفريق. وعندما سُئل عن ما يود أن يرى المزيد منه من لاعب يمكنه شغل عدد من المراكز في أي خط وسط، أضاف فاولر، نجم إنجلترا السابق الذي خاض 26 مباراة دولية: "عندما أنظر إليه، أرى لاعباً موهوباً بشكل لا يصدق. بالطبع هو موهوب بسبب المكانة التي وصل إليها ونوعيته كلاعب.
"لقد كان لاعبًا رائعًا منذ أن كان طفلًا في برمنجهام. وقد قدم أداءً لا يصدق في دورتموند. ثم انتقل إلى القمة في مدريد. مرة أخرى، إنه لاعب نتحدث عنه جميعًا بشكل إيجابي من حيث مدى نشاطه في الهجوم.
"أعتقد، بالنسبة لي، عندما أنظر إلى جود من الخارج، أعتقد أنه يفتقر إلى الاستمرارية في القيام بذلك مرارًا وتكرارًا. ربما الانضباط عندما تفكر في مدرب إنجلترا الذي يريدك أن تتقدم إلى الأمام، لكنه يريدك أيضًا أن تعود إلى الخلف أسرع قليلاً.
"أعتقد أن جود مذنب في هذا الأمر لأنه ربما يتقدم إلى الأمام أسرع بكثير مما يعود. لذلك عليه الانضباط والالتزام بشكل أكبر في مساعدة الفريق بتلك الخاصية"