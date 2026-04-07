جواو كانسيلو يرد على الشائعات حول تمديد عقده مع برشلونة ويشرح الفرق بين هانسي فليك وتشافي
كانسيلو لا يكشف عن أي شيء بشأن مستقبله في برشلونة
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن فليك واللاعبين قد توصلوا إلى إجماع على ضرورة بقائه، حرص كانسيلو على عدم الإعلان عن مستقبله علنًا بعد. وتزداد تعقيدات وضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بسبب عقده مع الهلال، وفي حين أن برشلونة حريص على الاحتفاظ به، تظل العقبات المالية عاملاً مهمًا في أي اتفاق نهائي محتمل مع اللاعب الذي خاض 13 مباراة مع النادي منذ عودته على سبيل الإعارة.
"كل شيء ممكن في كرة القدم. سأواصل العمل، وأعرف ما أريده للموسم المقبل. أريد مساعدة برشلونة على البقاء في هذه المسابقة والفوز بالدوري الإسباني. هذا هو الأهم. مستقبلي ليس موضوعاً مهماً في الوقت الحالي"، صرح كانسيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.
وأوضح وضعه أكثر بقوله: "هناك دائماً خيارات. لدي عقد مع الهلال وأنا معار إلى برشلونة، لكن هناك دائماً خيارات. كرة القدم يمكن أن تتغير في لحظة".
أسلوب فليك «الألماني» مقابل عصر تشافي
في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لمباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ألقى كانسيلو الضوء على التطور التكتيكي الذي يشهده ملعب «سبوتيفاي كامب نو».
وأوضح المدافع، الذي انضم إلى النادي في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في عام 2023 خلال فترة تولي تشافي منصب المدرب، كيف أدخل المدرب الحالي فليك أسلوباً أكثر هجومية في لعب الفريق.
"الديناميكية مختلفة. مع الضغط العالي، نخاطر، وأنا أتعاطف مع هذه القيم. أدخل فليك أسلوب الضغط الألماني والانقضاض على اللاعب الأقرب للكرة. بهذا، تكون السيطرة على المباراة في يدك دائمًا تقريبًا، لكنك تخاطر أكثر"، أشار كانسيلو.
وعندما طُلب منه مقارنة هذه المرحلة الانتقالية، أضاف: "أنا ممتن جدًا لـ تشافي، فقد ساعدني كثيرًا. هانسي مختلف، ليس أفضل أو أسوأ. هانسي لديه خبرة أكبر، لكنني أعتقد أن تشافي سيكون مدربًا جيدًا جدًا أيضًا".
التعامل مع الضغوط التي يفرضها أتلتيكو مدريد
يدخل برشلونة هذه المواجهة الأوروبية بزخم كبير بعد فوزه المحلي على فريق دييغو سيميوني، لكن كانسيلو لا يخدع نفسه بشأن صعوبة المهمة. وقد شدد على أهمية تحقيق نتيجة قوية على أرضه قبل مباراة الإياب في ملعب «المتروبوليتانو»، الذي يشتهر بأجوائه العدائية.
وقال الظهير: "نتوقع من أتلتيكو ما اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة. إنهم فريق قوي يضم لاعبين موهوبين. علينا السيطرة عليهم، كما فعلنا في المباراة الأخيرة، والسعي لتحقيق الفوز". وأضاف: "السيناريو المثالي هو تحقيق نتيجة تضعنا في وضع جيد في مجموع المباراتين، لكن علينا أن نكون مستعدين لأي شيء".
توقعات حول مستقبل كانسيلو
خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تحدث فليك عن مستقبل الظهير البرتغالي قائلاً: "لن أتحدث عن المستقبل الآن. إنه يؤدي عملاً رائعاً في الوقت الحالي. كان يلعب مع منتخب بلاده وقام برحلة طويلة للعودة إلى وطنه".
وأضاف: "يوم السبت، بذل جواو قصارى جهده؛ كان بإمكانكم رؤية مستواه، وقد أنهى المباراة منهكاً. يتمتع بموقف احترافي للغاية وتقنية رائعة. إنه يساعدنا كثيراً الآن، وأنا أقدر ذلك".