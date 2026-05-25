أحمد فرهود

"جواو وُلِد لأسلوب برشلونة واخبروه ألا يتردد"!.. رسالة مثيرة من كانسيلو تحمل معاني كثيرة للهلال

كانسيلو يشعل حرب "غير مباشرة" مع الهلال..

لا يزال مستقبل الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ سواء في المملكة العربية السعودية، أو على مستوى العالم.

كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بعقدٍ مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2027؛ حيث انضم "معارًا" إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر فقط.

    "جدل" كبير في مستقبل جواو كانسيلو

    العملاق الكتالوني برشلونة يرغب في شراء عقد الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو نهائيًا، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد تألُقه مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإعارة.

    لكن.. أحلام برشلونة تصطدم بواقع مالي صعب؛ حيث يرغب نادي الهلال في الحصول على 15 مليون يورو، للتخلي عن كانسيلو.

    هذا المبلغ لن يدفعه العملاق الكتالوني؛ حيث اشترط اتفاق كانسيلو مع إدارة الهلال، على الرحيل "مجانًا" أو مقابل مبلغ رمزي.

    جواو كانسيلو وُلِد من أجل أسلوب برشلونة

    وسط جدل مستقبله سالف الذكر؛ نشر الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو رسالة مثيرة، تحمل الكثير من المعاني لنادي الهلال.

    الرسالة المثيرة التي نشرها كانسيلو، عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء يوم الإثنين؛ جاء فيها: "أحيانًا.. القرارات الأكثر أهمية لا تتعلق بكرة القدم فحسب، بل بالمكان الذي ينتمي إليه الإبداع حقًا".

    وأضافت الرسالة: "برشلونة ليس مجرد نادٍ، إنه مسرح تتحوّل فيه كرة القدم إلى فن؛ حيث يدخل اللاعبون الاستثنائيون التاريخ".

    وشددت الرسالة على أن جواو وُلِد من أجل أسلوب برشلونة وقميصه، ومن أجل هذا التحدي؛ في إشارة واضحة إلى رغبته في البقاء مع العملاق الكتالوني، وعدم العودة للهلال مجددًا.

  • اخبروا جواو كانسيلو ألا يتردد.. برشلونة ينتظره!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الرسالة التي نشرها الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، تحدثت عن رغبة اللاعب في أن يكون "مرجعًا"، داخل العملاق الكتالوني برشلونة.

    وذكرت الرسالة: "جواو في البرسا، لن يكون مجرد لاعب آخر؛ بل بطلًا رئيسيًا، مرجعًا ومصدرًا للإلهام.. المدينة، النادي والجماهير مستعدون لاستقباله كما يستحق".

    ويقصد كانسيلو هُنا على الأغلب، فارق المعاملة التي حظي بها بين برشلونة ونادي الهلال؛ خاصة أنه اتهم الزعيم في وقتٍ سابق بـ"الكذب عليه"، في مسألة إعادة تسجيله بقائمة الفريق المحلية خلال الميركاتو الشتوي الماضي - بعد الشفاء من الإصابة -.

    واُختتِمت الرسالة بكلمات حاسمة؛ وهي: "اخبروه ألا يتردد.. بعض الطرق لا تحتاج إلى التفكير مرتين؛ اللحظة هي الآن، برشلونة ينتظره".

    أرقام جواو كانسيلو مع الهلال وبرشلونة

    الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو انضم إلى عملاق الرياض الهلال، صيف عام 2024، قادمًا من النادي الإنجليزي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ولعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 آخرين؛ وذلك على مدار عام ونصف، قبل الانتقال "معارًا" إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    ومع برشلونة الذي انضم إليه في يناير 2026، لعب كانسيلو 23 مباراة رسمية؛ مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا 4 آخرين، مع التتويج بلقب الدوري الإسباني.