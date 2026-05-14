لأن جواو كانسيلو "شهادته مردودة" .. الإعلام الأجنبي لن يقدر على "معايرة" الهلال كما فعل النصراويون!

أن يمثل لاعب ثمانية أندية في ستة بلدان مختلفة، ويقع في مشكلات مع أربعة منها، أي 50% من تجاربه عبارة عن أزمات، فمؤكد أن المشكلة ليست في الأندية نفسها، بقدر ما في عقلية البرتغالي وشخصيته.

كانسيلو مر بأزمات في فالنسيا؛ النادي الذي شهد أول تجربة احترافية له خارج البرتغال، وكذلك فعل في مانشستر سيتي ثم بايرن ميونخ وأخيرًا الهلال.

المشكلة الأساسية تكمن في "التعامل النفسي" مع صاحب الـ31، فبقدر تقديره لقدراته الكبيرة وثقته في تقديم إضافة لأي فريق، بقدر ما لا يتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء أو التهميش الجزئي.

هذا ربما نابع من عشقه لكرة القدم، بحسب ما كشف الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، من قبل وقتما قال: "كانسيلو معنا كان حزينًا ومحبطًا لأنه لم يكن يلعب، حتى عندما ننهي الحصص التدريبية، تجده يعترض ويطلب التدرب لوقت أطول".

قصة كانسيلو مع مانشستر سيتي تشبه تجربة الهلال – إلى حد ما – ففي كلتيها تحول من لاعب أساسي إلى بديل، وإن كان جوارديولا فعل ذلك، بهدف تغيير طريقة اللعب، أما في النادي السعودي، فبدأ الخروج من القائمة بإصابة طويلة ثم منح الأولوية لتدعيم مراكز أخرى بعد اكتمال شفائه.

حتى عندما تمت إعارته إلى بايرن ميونخ في شتاء 2023، انتقده حسن صالح حميديتش؛ المدير الرياضي للنادي الألماني، علنًا في الإعلام قائلًا: "لا يتدرب ولا يلعب بالصورة التي توقعها الجهاز الفني"، إذ لم يكن يحصل على فرصة مشاركة دائمًا، لذا يبدو أنه تمرد في التدريبات تعبيرًا عن غضبه.