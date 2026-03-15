جواو فيليكس يتألق في غياب كريستيانو رونالدو! النجم البرتغالي يشرح كيف تعامل مع فترة الجفاف التهديفي التي استمرت 14 مباراة مع فريق النصر
نهاية الانتظار الطويل لتسجيل هدف
كان ثنائية فيليكس في مرمى الخليج تذكيرًا في الوقت المناسب بقدراته التهديفية الفعالة. وجاءت هذه اللحظة الحاسمة بطريقة مذهلة خلال الفوز الساحق 5-0 على الخليج. سجل فيليكس الهدفين الثالث والرابع للنصر، وكان هدفه الثاني هو الأجمل. فقد سيطر ببراعة على تمريرة حادة من أنجيلو بقدمه اليمنى، ثم مررها إلى قدمه اليسرى قبل أن يسددها بضربة طائرة متجاوزاً الحارس أنتوني موريس. وحقق النصر فوزاً سهلاً رغم غياب نجمه كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال مصاباً.
النضج في مواجهة الضغوط
في الوقت الذي بدأ فيه المشجعون ووسائل الإعلام يركزون على انتظاره لمدة 14 مباراة لتسجيل هدف، أصر فيليكس على أنه لم يفقد النوم أبدًا بسبب هذه الإحصائيات. وعزا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدوءه إلى خبرته في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية. وفي حديثه بعد صافرة النهاية، ألقى نظرة صريحة على حالته الذهنية خلال تلك الفترة الصعبة.
"هذا يأتي مع النضج"، أوضح فيليكس لموقع الدوري الرسمي. "أنا لست جديداً في اللعبة، لذا أعرف كيف أتعامل مع هذا النوع من الأمور. إذا لم أسجل، فلا بأس. هذا يحدث. لكن أحياناً أسدد بشكل سيئ وتدخل الكرة، وأحياناً أسدد بشكل جيد ولا تدخل. لذا عليّ فقط أن أكون هادئاً، وأن أبقى مسترخياً، لأن الأهداف ستأتي عندما أحتاجها".
السيطرة على سباق اللقب
لم يكن توقيت عودة فيليكس إلى مستواه الأمثل أفضل من ذلك بالنسبة للنصر. ومع بقاء ثماني جولات فقط على نهاية الموسم، يتصدر النادي الرياضي جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن منافسه المحلي الهلال وخمس نقاط عن الأهلي. وقد تحول السباق على لقب الدوري السعودي إلى معركة رباعية، حيث انضم فريق القدسية بقيادة بريندان رودجرز إلى المنافسة بعد أن قلص الفارق مع الصدارة إلى سبع نقاط فقط.
يدرك فيليكس جيداً المنافسة المحيطة بهم، لكنه يعتقد أن النصر هو سيد مصيره. وقال: "نعم، بالطبع نحن على علم بنتائج [منافسينا على اللقب]". "شاهدنا أمس مباراة [القدسية ضد الأهلي]. اليوم، لا أعرف نتيجة الهلال [بعد]، لكننا في المركز الأول. إذا قمنا بواجبنا، سنفوز بالدوري. نحن نعتمد على أنفسنا فقط. وهذا هو تركيزنا".
ماذا ينتظر فيليكس بعد ذلك؟
وسيستضيف النصر في المباراة المقبلة فريق النجمة، ساعياً إلى الحفاظ على صدارته للترتيب. وبالإضافة إلى ثنائيته التهديفية، أنهى فيليكس المباراة بتسجيله تمريرة حاسمة هي الحادية عشرة له هذا الموسم، ليتصدر بذلك قائمة صانعي الأهداف في الدوري. ومع رصيده الحالي البالغ 15 هدفاً في الدوري، يبدو أن المهاجم قد استعاد إيقاعه في اللحظة المثالية، في الوقت الذي يسعى فيه النصر إلى حصد الألقاب. وقال فيليكس: "نحن بخير، ونحن على الطريق الصحيح".
