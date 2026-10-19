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Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty
محمود خالد

مستقبل جواو فيليكس: رد فعل بوستيكوجلو على تجديده للنصر .. و"عودته لبرشلونة مرتبطة برافينيا"!

انتقالات
جواو فيليكس
النصر
دوري روشن السعودي
برشلونة
الدوري الإسباني

بعد أنباء عودته لبرشلونة التي أثارت جدلًا كبيرًا..

لا يزال مستقبل الدولي البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محل غموض، خاصة مع ارتباط اسمه ببرشلونة، رغم عدم وضوح الصورة.

ورغم انتهاء عقد فيليكس مع النصر، في الصيف المُقبل، إلا أنه لا تزال هناك أفضلية التمديد لعام أو اثنين، فيما أشار صاحب الـ26 عامًا، إلى أنه يخطط للعودة إلى أوروبا وقت ما.

  • رد فعل أنج بوستيكوجلو على مستقبل فيليكس

    وفجّرت صحيفة "سبورت" هذا الجدل، عند الإشارة إلى تخطيط جواو فيليكس للعودة إلى برشلونة، بعد الرحيل عن النصر، ليخوض فترة ثانية بعد موسم 2023-2024، حيث انضمّ إليه معارًا من أتلتيكو مدريد، وأضافت أن وكيل أعماله جورج مينديش، نقل إلى الإدارة البرشلونة رغبة اللاعب الجادة في العودة إلى الفريق الأول.

    وحول هذا الأمر، رفض الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، حسم رأيه بشأن مستقبل جواو فيليكس، بعد تلقيه سؤالًا بشأن ما إذا كانت الإدارة تسعى لتجديد عقد البرتغالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيوم، معلقًا "هذا ليس موضوعنا حاليًا، يجب أن نركز على المواجهة المُقبلة".

  • "قد ينتقل في حالة واحدة"

    وفي هذا السياق، أوضح الصحفي الإسباني جولي كلارامونت، عبر برنامج "المنتصف"، أن جواو فيليكس يملك ذكريات رائعة مع برشلونة، وبالتأكيد سيرغب في العودة إلى القلعة الكتالونية، على غرار جواو كانسيلو، الذي كان مرتبطًا بعقد مع الهلال، وأصرّ على العودة في الفترة الصيفية.

    ورغم ذلك، فقد أشار كلارامونت إلى أن جواو فيليكس هو مجرد اسم مطروح على طاولة برشلونة، فقط، في إشارة إلى عدم وجود تحرك من الإدارة الكتالونية، في هذا الصدد، مبينًا أن فرص البرتغالي في ارتداء قميص البلوجرانا من جديد، قد تأتي في حالة رحيل البرازيلي رافينيا.

    حديث الصحفي الإسباني لم يخرج عن طور الاحتمالات، حيث ذكر بأن فيليكس - بالتأكيد - سيكون مستعدًا للتنازل عن جزء من راتبه مع النصر، من أجل تمثيل برشلونة من جديد، وقد يُعقد اجتماع بين المدير الرياضي ديكو، ووكيله جورج مينديش لمناقشة هذا الملف، ولكن من الصعب للغاية أن يعود جواو في الفترة الحالية، خاصة وأن برشلونة لديه 7 لاعبين في ثلاثة مواقع جديدة، على حد وصفه.


  • ماذا قال فيليكس عن مستقبله؟

    وبسؤال جواو فيليكس، في حوار مع صحيفة "آس"، بشأن أحلامه مع كرة القدم، بالتزامن مع حديثه بأنه صار أكثر نضجًا وفهمًا للعبة بشكل أفضل، فإن الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن، أكد أنه سعيد في النصر مع دخول عامه الثاني، إلا أنه يتوق للعودة إلى أوروبا.

    وأوضح "أنا سعيد للغاية في نادي النصر، فهذا سيكون عامي الثاني مع الفريق، وسأبلغ السابعة والعشرين من عمري بنهاية الموسم. أخطط للعودة إلى أوروبا، وإن لم يكن ذلك بالضرورة بشكل فوري. لا أعلم ما إذا كانت العودة ستكون بنهاية هذا الموسم أم الموسم المقبل، لكنني أتوق للعودة إلى أوروبا، وللعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة هناك مجددًا. فالأمر مختلف دائمًا، إذ يمنحك اللعب في أوروبا، وفي دوري الأبطال، ومواجهة أفضل الفرق في العالم حافزًا إضافيًا، وهذا بطبيعة الحال هو ما أفكر فيه".

    واستطرد: "أنا سعيد جدًا في السعودية وأستمتع بكرة القدم هناك، لكن صحيح أنني أفكر أيضًا في العودة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث في العام المقبل، أم بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لكنني أرغب في العودة للمشاركة في البطولات الأوروبية".

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  • مسيرة جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الفريق النصراوي؛ لعب النجم البرتغالي 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 30 هدفًا وصانعًا 23 آخرين.

    ونجح جواو فيليكس في قيادة النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنوات كاملة.

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