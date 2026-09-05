ألقى كلمات صادمة أثناء مغادرته!.. جواو فيليكس يثير الجدل بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.
صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي؛ يقدّم النجم البرتغالي أفضل المستويات، مع قيادته العالمي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وبصفةٍ عامة.. سجل جواو فيليكس 30 هدفًا، وصنع 22 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 53 مباراة رسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.