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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

ألقى كلمات صادمة أثناء مغادرته!.. جواو فيليكس يثير الجدل بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

جواو فيليكس
النصر
الاتحاد
الاتحاد ضد النصر
دوري روشن السعودي

ماذا قال جواو فيليكس؟!..

أثار البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك في أعقاب الخسارة ضد نادي الاتحاد، مساء يوم السبت.

الاتحاد فاز (2-1) على ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    جواو فيليكس يُغادر "غاضبًا"

    وفي هذا السياق.. نشر الصحفي الرياضي رتيبان الدوسري مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر غضب البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك أثناء مروره أمام منطقة التصريحات الإعلامية، بعد كلاسيكو الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وحاول الإعلاميون الحصول على تصريحات من فيليكس؛ إلا أن النجم البرتغالي رفض ذلك، مع إلقاء بعض الكلمات المثيرة أثناء مغادرته.

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  • جواو فيليكس يهدد بكشف حقيقة دوري روشن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شكك البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ بوجود تعمُد لعرقلة فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وقال فيليكس في كلماته السريعة، أثناء مروره أمام منطقة التصريحات الإعلامية؛ بعد كلاسيكو الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ضد نادي الاتحاد: "إذا تحدثتُ سأكشف حقيقة هذا الدوري".

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي؛ يقدّم النجم البرتغالي أفضل المستويات، مع قيادته العالمي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبصفةٍ عامة.. سجل جواو فيليكس 30 هدفًا، وصنع 22 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 53 مباراة رسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ترتيب النصر والاتحاد بعد نهاية الجولة الخامسة

    عملاق الرياض النصر فشل في اللحاق بغريمه التاريخي الهلال، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد، مساء يوم السبت.

    وتجمد النصر بالخسارة (1-2) ضد الاتحاد، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ عند النقطة 12 في "الوصافة"، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

    أما الاتحاد من ناحيته؛ وصل إلى نقطته الـ11 من 3 انتصارات وتعادلين، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري.

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