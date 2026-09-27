"لو فعلت ذلك لكنت أكبر خائن في كرة القدم" .. جواو فيليكس: ظلموا الدوري السعودي وأخطط للعودة إلى أوروبا

صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للنصر في صيف 2025، قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2027.

وفي الموسم الماضي، انخرط فيليكس بشكل أكثر من رائع مع نجوم النصر، حيث كان عاملًا أساسيًا في حصده لقب دوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج.

أما عن سر تألقه في النصر، رغم فشل تجاربه إلى حد ما مع برشلونة، أتلتيكو مدريد وتشيلسي، فقد كشفه فيليكس..



