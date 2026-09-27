تحدث البرتغالي جواو فيليكس؛ نجم النصر، عن إعادة اكتشاف نفسه في النادي السعودي من جديد، معربًا عن سعادته بالعيش في المملكة، لكنه لم يخف كذلك رغبته في العودة لأوروبا.
"لو فعلت ذلك لكنت أكبر خائن في كرة القدم" .. جواو فيليكس: ظلموا الدوري السعودي وأخطط للعودة إلى أوروبا
ما القصة؟
صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للنصر في صيف 2025، قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2027.
وفي الموسم الماضي، انخرط فيليكس بشكل أكثر من رائع مع نجوم النصر، حيث كان عاملًا أساسيًا في حصده لقب دوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج.
أما عن سر تألقه في النصر، رغم فشل تجاربه إلى حد ما مع برشلونة، أتلتيكو مدريد وتشيلسي، فقد كشفه فيليكس..
سر التألق مع النصر
في هذا هذا الشأن، قال جواو خلال حواره مع صحيفة "آس": "نعم! كلاعب، أشعر بتحسن؛ فأنا أفهم اللعبة بشكل أفضل، وأدرك مراحل المباراة المختلفة. فالأمر يختلف تمامًا عندما تبلغ السادسة والعشرين مقارنةً بسن العشرين أو الحادية والعشرين. أشعر الآن أنني لاعب حقيقي أكثر من ذي قبل. وبالطبع، فإن اللعب في مركزي، وضمن أسلوب لعب يبرز مهاراتي ويخدم مصلحة الفريق، قد ساعدني كثيرًا؛ وبهذه الطريقة أستطيع تقديم المزيد للفريق. وكما قلت دائمًا أنا لدي ثقة بنفسي، وأؤمن بأن اللعب في مركزي يتيح لي المساهمة بشكل أكبر في أداء الفريق، وهو ما حدث بالفعل في العام الماضي".
وأضاف: "أنا راضٍ عن نفسي، خاصةً بعد الفوز بلقب الدوري عقب موسم شاق؛ فليس من السهل الفوز بالدوري مع النصر، إذ أعتقد أنهم لم يحققوا اللقب منذ سبع سنوات. في بداية الموسم، خسرنا كأس السوبر بركلات الترجيح -وكان بإمكاننا الفوز بها أيضًا- لكنني سعيد بالموسم وبالتتويج بالبطولة. لقد سار الموسم بشكل جيد جدًا بالنسبة لي، وعليّ أن أكون سعيدًا بذلك".
- Sebastian Frej
حلم العودة لأوروبا
صحفي "آس" سأل جواو فيليكس عن أحلامه في كرة القدم خلال المواسم المقبلة، وهنا تحدث عن الرغبة في العودة للقارة العجوز، لكنه لم يحدد موسم بعينه، بل ترك الباب مفتوحًا للبقاء مع النصر رغم أن عقده بنتهي بنهاية الموسم الجاري.
فيليكس علق: "أنا سعيد للغاية في نادي النصر، فهذا سيكون عامي الثاني مع الفريق، وسأبلغ السابعة والعشرين من عمري بنهاية الموسم. أخطط للعودة إلى أوروبا، وإن لم يكن ذلك بالضرورة بشكل فوري. لا أعلم ما إذا كانت العودة ستكون بنهاية هذا الموسم أم الموسم المقبل، لكنني أتوق للعودة إلى أوروبا، وللعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة هناك مجددًا. فالأمر مختلف دائمًا، إذ يمنحك اللعب في أوروبا، وفي دوري الأبطال، ومواجهة أفضل الفرق في العالم حافزًا إضافيًا، وهذا بطبيعة الحال هو ما أفكر فيه".
واستطرد: "أنا سعيد جدًا في السعودية وأستمتع بكرة القدم هناك، لكن صحيح أنني أفكر أيضًا في العودة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث في العام المقبل، أم بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لكنني أرغب في العودة للمشاركة في البطولات الأوروبية".
ظلم الدوري السعودي بسبب الكرة الذهبية
بالانتقال للحديث عن عدم وجود اسمه في المرشحين لنيل الكرة الذهبية رغم اختيار بعض الأسماء من الدوري السعودي كساديو ماني وخوليان كينيونيس، أكد البرتغالي أنه لا يبالي!
وأوضح جواو فيليكس أن الدوري السعودي ربما مظلوم بعض الشيء، وعلى لاعبيه بذل مزيد من الجهد، كي يصلوا للعالمية.
فيليكس واصل: "هذه أمور لا تعتمد عليّ. لا أعرف من يختار المرشحين، لكنني لم أكن قلقًا بشأن ذلك كثيرًا. الحقيقة هي أنني لم أُرشح، لكنني لم أكن أتوقع ذلك أيضًا. بكل صراحة، لم أكن أعلم حتى أن ذلك اليوم هو موعد الإعلان عن القائمة. الأمر لا يزعجني؛ ففي النهاية، لا يزال الدوري السعودي لا يحظى بمتابعة كبيرة، وهو دوري يُظلم أحيانًا ولا يُقدَّر حق قدره. صحيح أنه ليس ضمن الدوريات الخمسة الكبرى، لكنه منافسة قوية وجيدة، وقد قدمتُ موسمًا رائعًا، ومع ذلك فأنا غير قلق بشأن قائمة المرشحين".
- NurPhoto
"لو انتقل لريال مدريد لكنت أكبر خائن"
الختام مع حديث جواو فيليكس عن فترته مع برشلونة (موسم 2023-24)، وما إذا كان يعتبرها فترة سيئة، لكنه رفض ذلك..
"ذكرياتي في برشلونة جيدة، وجيدة جدًا. في النهاية، لم نحقق أي ألقاب، لكن مجرد اللعب لبرشلونة منحني سعادة غامرة. من الواضح أن اللعب بنظام الإعارة يختلف عن كونك لاعبًا دائمًا في الفريق، فأن تكون لاعبًا في النادي يجعل كل شيء مختلفًا.
"في غضون عام، قد يحدث أي شيء، فقد تسير الأمور بشكل جيد جدًا أو سيئ جدًا، صعودًا وهبوطًا، لكنني سعيد للغاية لأنني ارتديت قميص برشلونة، الذي كان حلمًا يراودني منذ الطفولة لي ولوالدي ولأخي. لقد كان ذلك شرفًا كبيرًا".
وعما إذا كان يفكر في اللعب لريال مدريد يومًا ما، ليكون قد مثّل كبار إسبانيا بعد فترتيه مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، أجاب قطعًا: "لو فعلت ذلك، لكنت سأُعتبر أكبر خائن في عالم كرة القدم. لا، لا، لا. لقد استمتعت حقًا بوجودي في برشلونة. صحيح أنني لم ألعب لريال مدريد، لكنني فخور بأنني لعبت لبرشلونة".
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