بينما الشارع الرياضي السعودي يغلي منذ الأمس، تحديدًا بعد مواجهة الأهلي والفيحاء، وضع البرتغالي جواو فيليكس؛ محترف النصر، نفسه في موضع شبهة، بما نشره على حسابه عبر تطبيق "سناب شات".
بصورة مهينة حملت عدة تفسيرات .. جواو فيليكس يثير الجدل بعد أزمة الأهلي والفيحاء وإقحام النصر بها
أزمة الأهلي والفيحاء
التقى الأهلي أمس الأربعاء، بالفيحاء، في لقاء مقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
المباراة شهدت اعتراضات واسعة من الأهلي، بداعي عدم احتساب ضربتين جزائيتين لصالحه، رغم وجود لمسات يد، إلا أنه مع رجوع الحكم محمد السماعيل لتقنية الفيديو كان يشير في كل مرة لعدم وجود أخطاء.
لكن لم يتوقف الأمر عند حد الاعتراضات داخل المستطيل الأخضر، بل تلت المباراة عدة تصريحات من لاعبيه؛ على رأسهم الإنجليزي إيفان توني، الذي شكك في نزاهة المسابقة ووصفها بالموجهة، قائلًا: "الحكم ذهنه في مكان آخر، هو يعرف من نُلاحق"، في تصريح اعتبره البعض إسقاطًا على النصر فقط.
ماذا فعل جواو فيليكس؟
وسط الشد والجذب الدائر على نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي، قام جواو فيليكس بنشر صورة عبر حسابه على "سناب شات"، لـ"نعال".
الصورة لم تحمل أي تعليق واضح من فيليكس، إذ اكتفى بأربع رموز ضاحكة بسخرية، ما فتح باب القيل والقال تجاه نواياه..
ماذا يقصد؟
التفسير الأولي للصورة – بنسبة كبيرة – ليس له علاقة بأزمة الأهلي والفيحاء وتصريحات إيفان توني، بل أقرب للسخرية من "النعال" ذاته..
الفكرة في "النعال" الذي نشره البرتغالي أن علامة ماركة "أديداس" عليه مُحرفة، بجانب أنه يحمل اسم ماركة مغايرة تمامًا وهي "سوبريم" .. ما يعني أنه يسخر من تقليد الماركات العالمية في المملكة العربية السعودية.
أما التفسير الثاني بربما بالفعل يقصد الاستهزاء من تصريحات إيفان توني بشأن أزمة الأهلي والفيحاء، خاصةً وأنه صاحب اشتباك شهير في مواجهة سابقة بين النصر والراقي..
في الثاني من يناير الماضي، حل النصر ضيفًا على الأهلي، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه الفريق الجداوي لصالحه بنتيجة 3-2.
تلك المباراة شهدت تعرض جواو فيليكس للصفع على الوجه من قبل ظهير الأهلي علي مجرشي، ما كلف الأخير الطرد في الدقائق الأخيرة.
بين التفسيرين يبقى هدف جواو فيليكس من نشر هذه الصورة في هذا التوقيت غير واضح.
جدول ترتيب دوري روشن
يتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 برصيد 70 نقطة، متفوقًا بنقطتين على الهلال "الوصيف"، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن العالمي خاض مباراة أقل من الثنائي الأخير.