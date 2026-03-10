جواو بيدرو يعزو الفضل الكامل إلى ليام روزينيور في تحسن مستواه مع تشيلسي بعد مقارنته بهاري كين وإرلينغ هالاند

يعتقد جواو أن السبب الرئيسي وراء تحسنه الملحوظ هو التغذية الراجعة المستمرة والاهتمام الشخصي الذي يوليه له روزينيور. وفي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أوضح المهاجم أن اجتماعاتهما المتكررة في المكتب حالت دون وقوعه في فخ الرضا عن الذات. وكشف بيدرو: "عندما وصل المدرب الجديد، أخبرني أنه يعرفني بالفعل ويريد مساعدتي على التطور. هذا شيء أحب سماعه من مدرب، لأنه بدون هذه التغذية الراجعة، من السهل الوقوع في فخ الرضا عن الذات. أنا لاعب يسعى دائماً إلى التحسن والوصول إلى أعلى مستوى ممكن. أعتقد أيضاً أن مستواي يعود إلى حد كبير إلى تلك المحادثات، وإلى إظهاره رغبته الصادقة في مساعدتي على التحسن. عندما تشعر بدعم مدربك، فإنك تضغط على نفسك بشكل طبيعي أكثر".