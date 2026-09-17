اضطُر مهاجم تشيلسي، جواو بيدرو، للانسحاب من قائمة منتخب البرازيل، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب الإصابة، كما سيغيب صاحب الـ24 عامًا، الذي يقدم مستويات رائعة مع البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباراتي السليساو أمام أستراليا والهند.
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بعد جدل كأس العالم: جواو بيدرو يغيب مجددًا عن البرازيل .. وأنشيلوتي يعلن بديله في فترة التوقف!
الإصابات تطارد نجم تشيلسي والبرازيل
وأجبر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على إجراء أول تغيير في قائمته، بعدما أكدت تقارير أن بيدرو لن يكون متاحًا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة؛ إثر الإصابة التي أبعدته عن رحلة المنتخب الوطني إلى أوقيانوسيا وآسيا، والتي تُعد انتكاسة محبطة للاعب، الذي كان يسعى لفرض نفسه كخيار أساسي بقيادة المدرب الإيطالي بعدما غاب عن قائمة كأس العالم السابقة.
وأكّد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخبر عبر موقعه الرسمي، مؤكدًا أنه تقرر استدعاء لاعب فلومينينسي مارتينيلي يوم الأربعاء، من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي لصفوف المنتخب البرازيلي لخوض المباراتين الوديتين أمام أستراليا والهند، في فترة الفيفا المقبلة هذه. وسيحل اللاعب محل مهاجم تشيلسي جواو بيدرو المصاب.
- Getty Images Sport
تألق جواو بيدرو اللافت مع تشيلسي
وجاءت الإصابة في توقيت صعب للغاية بالنسبة لبيدرو، الذي كان بلا شك أكثر اللاعبين الهجوميين فاعلية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الأول من الموسم؛ فقد سجّل صاحب الـ24 عامًا ثلاثة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في أولى أربع مباريات لتشيلسي، وهي حصيلة رقمية تضعه في صدارة الدوري من حيث المساهمات التهديفية المباشرة.
وكان بيدرو أن أحد أكثر اللاعبين الذين كان استبعادهم من كأس العالم 2026، بمثابة جدل كبير تجاه المدرب أنشيلوتي، والذي فضّل ضم الأسطورة نيمار جونيور، ورغم ذلك، إلا أن جواو حافظ على رباطة جأشه، وفرض نفسه مجددًا على الساحة الدولية، بفضل تألقه مع المدرب تشابي ألونسو، وثباته المستمر، الأمر الذي جعل أنشيلوتي يرى فيه بوضوح ما يكفي من إنجازات، ليكون الركيزة الأساسية للخط الهجومي للبرازيل، بحلته الجديدة.
أنشيلوتي يركز على جيل جديد
ويتماشى اختيار مارتينيلي مع استراتيجية أنشيلوتي الأوسع، القائمة على دمج المواهب الشابة في صفوف المنتخب البرازيلي؛ فمنذ توليه المسؤولية، أوضح المدرب السابق لريال مدريد أنه يعتزم استغلال الفترة التي تلي كأس العالم الأخير لتقييم الجيل القادم من نجوم البرازيل.
وتتميز قائمة المباريات المقبلة أمام أستراليا والهند بطابعها الشبابي؛ حيث تضم ثمانية لاعبين يخوضون تجربتهم الدولية الأولى، وعدداً من اللاعبين الذين يتألقون حالياً في الدوري البرازيلي الممتاز.
وشرح أنشيلوتي رؤيته لمستقبل بطل العالم خمس مرات، قائلًا "هذه قائمة متوازنة، تضم لاعبين شاركوا في كأس العالم. وستكون مهمة للجيل القادم. لدينا شباب يمتلكون الجودة اللازمة لتمثيل المنتخب الوطني في المستقبل، خلال السنوات المقبلة، ولدينا أيضاً لاعبون يقدمون مستويات رائعة في الدوري البرازيلي. علينا أن نمنح الأولوية للشباب الذين سيكونون في السن المناسبة لكأس العالم المقبلة، أو كوبا أمريكا المقبلة".
- AFP
انتقال سلس بتوجيه من المخضرمين
وبينما ينصبّ التركيز بشكل كامل على المستقبل، فإن أنشيلوتي لم يتخلَّ تمامًا عن الخبرة. فلا تزال القائمة تضم أسماء راسخة مثل ماركينيوس، وجابرييل ماجالهايش، وبرونو جيماريش، وفينيسيوس جونيور، ورافينيا. ويعتقد المدرب أن هؤلاء المخضرمين ضروريون للحفاظ على المستوى ومساعدة اللاعبين الأصغر سنًّا على التأقلم مع ضغوط تمثيل البرازيل.
ومن خلال إحاطة الوافدين الجدد بلاعبين أثبتوا قدرتهم على تحقيق الانتصارات، يأمل أنشيلوتي في خلق بيئة يمكن أن يحدث فيها الانتقال بين الأجيال بشكل طبيعي دون المساس بقدرة الفريق التنافسية في المباريات الودية المقبلة.
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