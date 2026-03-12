Getty Images
جواو بيدرو إلى أرسنال؟! نجم تشيلسي يتجه إلى انتقال مفاجئ إلى منافسه اللندني
نجم صاعد في ستامفورد بريدج
كان أداء بيدرو مذهلاً في عام 2026، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 11 هدفًا في آخر 13 مباراة خاضها. دفعت هذه السلسلة الرائعة مدرب تشيلسي الحالي ليام روزينيور إلى القول إن اللاعب البرازيلي الدولي في نفس مستوى إيرلينج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي.
هل يمكن أن ينضم بيدرو إلى أرسنال؟
على الرغم من نجاحه في غرب لندن، يعتقد زميل بيدرو السابق أنه مستعد لتحقيق إنجازات أكبر. كينان ديفيس، الذي لعب إلى جانب المهاجم خلال فترة وجودهما في واتفورد، أشار في حديثه إلى talkSPORT إلى أن الانتقال إلى أرسنال، الغريم اللدود لتشيلسي، ليس مستبعدًا.
في حين سجل فيكتور جيوكيريس، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، 15 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق أرتاتا، لا تزال هناك مخاوف بشأن مساهمته الإجمالية في بناء اللعب. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن أرسنال قد يبحث عن مهاجم أكثر اكتمالاً في الصيف.
زميله في الفريق يثني على موهبة البرازيلي
في حديثه إلى talkSPORT عن إمكانات المهاجم، أكد ديفيس، مهاجم أودينيزي الحالي، على قدرة بيدرو على الوصول إلى القمة. "نعم، بالتأكيد. لقد رأيت مهارته في التدريبات"، قال ديفيس. "حتى أثناء اللعب معه، فهو برازيلي، لذا فهو يتمتع بالبراعة والثقة بالنفس، ويعرف أنه لاعب جيد جدًا".
كما تطرق ديفيس إلى شخصية لاعب تشيلسي، مشيرًا إلى أن مزاجه يتناسب مع موهبته. وأضاف: "إنه شخص جيد أيضًا. إنه لا يفتقر إلى الاحترام أو أي شيء من هذا القبيل؛ إنه شخص رائع". "لذا، نعم، يمكنك بالتأكيد أن ترى أنه يمكنك المضي قدمًا لاتخاذ خطوات كبيرة. رؤيته في تشيلسي الآن أشبه بـ... حتى لو انتقل إلى أرسنال أو شيء من هذا القبيل، فلن أتفاجأ. إنه لاعب جيد جدًا".
الطريق أمام تشيلسي
أكد بيدرو أهميته لفريق تشيلسي من خلال ثلاثيته الأخيرة ضد منافسه أستون فيلا، أحد الفرق الأربعة الكبرى، وهدفه الحاسم في فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي على فريق ريكسهام. ومع ذلك، لم يتمكن من التأثير على النتيجة خلال هزيمة تشيلسي الصعبة 5-2 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث تم استبداله في النهاية بليام ديلاب بينما كان البلوز يعاني في باريس.
