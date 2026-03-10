جوان لابورتا يوجه اتهامات جديدة مذهلة إلى ريال مدريد وسط التحقيق في قضية نيغيرا في برشلونة

كما سأل الناس لابورتا عن أحد شعاراته، "ضد كل شيء وضد الجميع". وأثار مجددًا علاقة مدريد بالاتحاد الأوروبي.

"ضد كل الصعاب وضد الجميع هو تعبير يوضح ما كان يحدث لنا في برشلونة لسنوات"، تابع لابورتا. "كان النادي خاضعًا للسيطرة والقهر. كان تحت التدخل؛ سُمح لهم بالقيام بأشياء معينة بهدف الوصول إلى هذه النقطة. لم تخضع العقود الباهظة لأي رقابة اقتصادية.

"كنا نواجه حملة تشويه منسقة من مدريد بشأن قضية نيغيرا. ما فعله برشلونة كان قانونيًا، وتم بشكل جيد للغاية. في ذلك الوقت، كانوا يدفعون لشركة - لقد صادفناها بالفعل - كانت تنتج تقارير تحكيمية لتحليل أداء الحكام. أنا متأكد من أن ريال مدريد فعل الشيء نفسه. الآن ريال مدريد لديه ميغيا دافيلا، زوجة رئيس لجنة الحكام.

"ألا يبدو ذلك مخزياً بالنسبة لك؟ يبدو الأمر طبيعياً تماماً بالنسبة لك. ربما لم يكونوا بحاجة إلى توظيف خبراء تحكيم لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالفعل، بل وبشكل أفضل. ألم تدرك ذلك في مدريد أم ماذا؟ هل ما يفعله برشلونة مخزٍ؟ ألم يكن ما فعله ريال مدريد مخزياً؟"