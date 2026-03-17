جوان لابورتا يعلن خبراً مهماً بشأن مستقبل هانسي فليك في برشلونة بعد إعادة انتخابه رئيساً للنادي
تفويض لتحقيق المزيد من النجاح
بعد فوزه في انتخابات إعادة الانتخاب، أعطى لابورتا الأولوية لمسألة عقد فليك لضمان استمرار سير المشروع الرياضي على المسار الصحيح. وقد نجح فليك في تحفيز فريق كان يعاني في السابق من عدم الاستقرار، وقاده إلى تحقيق ثلاثية محلية قوية من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس الملك في موسمه الأول. وفي حين أن عقده الحالي ساري المفعول حتى يونيو 2027، فإن إدارة النادي مصممة على مكافأة مساهماته الفورية بشروط أفضل، حيث يسعى برشلونة مرة أخرى إلى الفوز بأكبر الألقاب في المرحلة الحاسمة من موسم 2025-2026.
الاستقرار من خلال عمليات التجديد الاستراتيجية
وفي حديثه خلال مقابلة مفصلة مع محطة RAC1، أعرب لابورتا عن ارتياحه الشديد للتعيينات الإدارية التي تمت خلال ولايته السابقة. وكشف أنه «سنعلن بالتأكيد قريبًا عن تجديد عقد هانسي فليك»، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يفضل أن يكون لدى المدرب الرئيسي دائمًا «هامش» لا يقل عن عام واحد في عقده. وأكد الرئيس أن المدير الرياضي ديكو يقود المفاوضات حالياً، بينما سيتولى نائب الرئيس رافا يوستي مسؤولية التوقيع النهائي. وأضاف لابورتا: "أود أن يبقى هانسي فليك طوال هذه الفترة؛ فهذا سيظهر الاستقرار ويثبت أننا نحقق الانتصارات. إنه شاب يتمتع بالكثير من الطاقة ويشعر بالسعادة في النادي والمدينة".
سجل فليك الرائع مع برشلونة
اتسمت فترة تولي فليك للمنصب بالكفاءة الفائقة، حيث بلغ 100 مباراة رسمية في وقت قياسي بحلول أواخر فبراير 2026. وخلال أول 100 مباراة له، حقق 75 انتصارًا مذهلاً، وهو رقم قياسي لم يتفوق عليه سوى لويس إنريكي في تاريخ النادي. تحت قيادته، استعاد برشلونة براعته التهديفية، وسجل 281 هدفاً مذهلاً في 100 مباراة. لم يكتف أسلوبه عالي الطاقة والضغط المكثف بكسب قلوب جماهير كامب نو المتطلبة فحسب، بل أعاد أيضاً مكانة برشلونة كواحد من أقوى الفرق الهجومية في أوروبا.
السعي إلى الهيمنة القارية
يركز فليك على نقل هيمنته المحلية ودعم الإدارة إلى الساحة القارية، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015. بعد تعادل مثير 1-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد نيوكاسل، يستعد برشلونة لمباراة الإياب الحاسمة على ملعب كامب نو. تتزامن هذه المهمة الأوروبية مع تقدم فريق فليك بأربع نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني. ومن المتوقع أن يعزز تجديد عقده الوشيك من معنويات الفريق، حيث يدخل النادي فترة حاسمة في الموسم قبل فترة التوقف الدولية.
