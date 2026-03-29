جوان لابورتا يعترف بأنه «فعل ما كان عليه فعله» بشأن رحيل ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن برشلونة «كان بحاجة إلى بناء فريق جديد»
ضرورة وجود حقبة ما بعد ميسي
دافع لابورتا مرة أخرى عن قراره بالاستغناء عن أعظم لاعب في تاريخ برشلونة. ورغم أن رحيله قوبل بالدموع والإحباط من قِبل الجماهير، إلا أن لابورتا يؤكد أن الواقع المالي والرياضي للنادي لم يترك له خيارًا سوى الشروع في عملية إعادة بناء شاملة.
في حوار صريح مع صحيفة "إل بايس"، أوضح لابورتا أن المنطق وراء هذا الانفصال كان متجذرًا في التخطيط طويل الأمد. "فعلت ما كان عليّ فعله. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته وكان علينا بناء فريق جديد. هل كنت أرغب في بناء الفريق الجديد بمساعدة ليو؟ نعم. حاولنا، لكن الأمر لم يكتب لنا"، اعترف.
"ستتلاقى المصالح مرة أخرى"
على الرغم من الطابع العملي للانفصال الذي حدث عام 2021، فإن لابورتا حريص على ضمان بقاء علاقة ميسي ببرشلونة على حالها. بالنسبة إلى لابورتا، فإن قصة ميسي وبرشلونة لم تنتهِ بعد، على الأقل من الناحية الاحتفالية والعاطفية.
قال لابورتا: "إنه لاعب رئيسي في جيله: كوبالا، كرويف وميسي. إنه يستحق تمثالاً ومباراة تكريمية. برشلونة هو موطنه". "ستكون العلاقة في المستقبل والحاضر المباشر كما يريد ليو وكما يريد برشلونة. في مرحلة ما، ستتلاقى المصالح مرة أخرى".
قضية نيغريرا والتوترات في مدريد
ثم انتقل الحديث إلى قضية نيجريرا، وهي التحقيق في المدفوعات التي سددها نادي برشلونة لمسؤول تحكيم سابق، والتي احتلت عناوين الصحف في إسبانيا. وسارع لابورتا إلى رفض أي إشارة إلى أن هذه المزاعم قد تلحق ضررًا دائمًا بسمعة النادي، ووجه أصابع الاتهام بدلاً من ذلك إلى قوى خارجية في العاصمة الإسبانية بتأجيج هذه القضية.
وقال الرئيس: "لا، إنها حملة تشويه مؤسسية لم تنجح لحسن الحظ. هناك مصالح من مدريد تلعب دوراً في هذا الأمر".
كما زعم وجود تحيز تاريخي في كرة القدم الإسبانية، قائلاً: "لطالما شعرت أننا يجب أن نكون متفوقين بكثير، لأن الحكام لا يحابوننا. هنا، يبدو أنهم يساعدون مدريد دائماً. إنهم مصابون بـ"برشلونيتيس" – هذا واضح".
الخلاف مع فلورنتينو بيريز
وأخيرًا، تطرق لابورتا إلى توتر العلاقات مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. فبعد أن كانا يُنظر إليهما في السابق على أنهما حليفان في السعي نحو إنشاء "الدوري الأوروبي الممتاز"، تصدعت الروابط بين أقوى رجلين في كرة القدم الإسبانية.
"لقد مر وقت طويل (منذ آخر مرة تحدثنا فيها). منذ ظهوره في قضية نيغريرا، تدهورت العلاقة"، كشف لابورتا.
كما تطرق إلى تغيير موقف برشلونة من مشروع الدوري الأوروبي نفسه. "أنا أحترمه وأشعر أنه يحترمني أيضًا. قررنا الانسحاب من الدوري الأوروبي لأنه فقد غرضه: لم يكن سيؤتي ثماره، وقد أخبرناهم بذلك بالفعل. علاوة على ذلك، كانت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يتخذ خطوات لتحسين استدامة كرة القدم في أوروبا"، خلص لابورتا.