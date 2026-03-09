جوان لابورتا يرد على تشافي بعد انتقاده اللاذع لمهارات أسطورة برشلونة الإدارية ويقول إن هانسي فليك "يفوز بالمباريات بنفس اللاعبين"

أحد النقاط المركزية للخلاف بين الطرفين هو فشل عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو في عام 2023. وقد ادعى تشافي أن لابورتا رفض العرض عمدًا على الرغم من حصوله على موافقة الدوري الإسباني على الصفقة. لكن لابورتا يصر على أن القرار كان ماليًا واستند إلى مخاوف اللاعب نفسه بشأن الضغط الذي قد يتعرض له عند عودته إلى موطنه الروحي، وليس إلى شن حرب على الأيقونة الأرجنتينية.

وأوضح لابورتا: "بالنسبة لميسي، عندما لم نتمكن من تجديد عقده لأسباب مالية، أخبرني في عام 2023 أن ميسي يريد العودة. أرسلت العقد إلى خورخي ميسي، الذي جاء لاحقًا إلى منزلي وأخبرني أن الضغط عليه سيكون كبيرًا هنا". وهذا يتعارض مع تأكيد تشافي أن الصفقة كانت قد تمت فعليًا من الناحية الرياضية قبل أن "يلقي الرئيس بكل شيء" في اللحظة الأخيرة.

امتد التوتر بين الاثنين إلى سوق الانتقالات، حيث كشف تشافي عن إحباطه من عدم تحقيق أهدافه مثل مارتن زوبيمندي، الذي يلمع الآن تحت إشراف ميكيل أرتيتا مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال. وصرح المدرب السابق أن محاولاته للتعاقد مع لاعب الوسط أُحبطت من قبل مجلس الإدارة، الذي أشار إلى قيود مالية. ورد لابورتا على ذلك بالقول إن تشافي فقد الثقة في الفريق الذي كان لديه بالفعل، وأصبح شديد الانتقاد لقدرة المجموعة على منافسة غريمه ريال مدريد.

"يشرح تشافي في المقابلة أسباب طرده. أصبح متكبرًا ولم يستطع الموازنة بين حياته المهنية والشخصية. قال إن برشلونة لن يكون قادرًا على منافسة ريال مدريد. طلب تغيير اللاعبين، وأخبرته أنه لا يمكنه الاستمرار. كان تشافي غير راضٍ عن الفريق والحكام. قال إن الفريق غير قادر على المنافسة. كان هذا موضوعًا متكررًا"، أضاف الرئيس خلال رده.