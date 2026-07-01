هل يعي جوان لابورتا ما يقوله: الصيف سيضيع على لاعب واحد.. ولا تنتظروا "موسمًا كبيرًا" يا جماهير برشلونة!

في يوم الأربعاء الموافق "1 يوليو 2026"، بدأت ولاية جوان لابورتا الجديدة، على رأس مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات قادمة، حتى 2031.

ويُعتبر لابورتا، أحد أنجح الرؤساء في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث أنقذ النادي في فترتين مختلفتين، تحديدًا من 2003 إلى 2010 ثم من 2021 وحتى الآن.

واحتفالًا ببدء ولايته الجديدة.. ألقى لابورتا كلمه أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي برشلونة؛ بحضور الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

إلا أن كلمات رئيس برشلونة، حملت بعض "المخاوف" للجماهير؛ بخصوص سوق الانتقالات الصيفي الحالي، و"شكل" الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من "الاستنتاجات" الخاصة ببرشلونة، بعد كلمات جوان لابورتا..