أحمد فرهود

حقيقة أم حقد؟: جوان لابورتا يشعل الجدل بـ"تصريحات الأفضل في التاريخ".. أسطورية ميسي تتحطم أمام كاتدرائية كرويف الخالدة

ميسي وكرويف ثنائي صنع مجد برشلونة..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، التي لا تزال جدرانها تهتز بصدى هتافات "ميسي.. ميسي"، خرج جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ بتصريح لم يكن مجرد رأي عابر، بل أشبه بـ"بيان سياسي" في حضرة كرة القدم.

نعم.. لابورتا عندما اختار "أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم"، لم تذهب عيناه إلى خزائن البطولات المُرصعة بذهب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإنما عادت إلى جيل السبعينيات؛ حيث ذلك اللاعب النحيل، الذي كان يوجه الملعب بإصبعه قبل قدميه.

وقام لابورتا باختيار الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، نجم برشلونة ومديره الفني الأسبق، كـ"أعظم لاعب في التاريخ"؛ ليفتح الباب على مصرعيه أمام الجدل الأزلي، وهو: "هل الأفضل من يُحطم الأرقام القياسية ويطوع الكرة لمستحيل.. أم القائد الذي يُغيّر جينات نادٍ بأكمله؟!".

وما بين ميسي الذي جسد "الكمال الكروي" فوق أرضية المستطيل الأخضر، وكرويف الذي اخترع "الأيديولوجيا" التي سمحت بظهور جيل الأسطورة الأرجنتينية في برشلونة؛ وجد لابورتا نفسه يتعرض للاتهامات، بسبب اختياره للأفضل.

البعض اعتبر تصريحات رئيس العملاق الكتالوني بـ"الحاقدة" على ليو، بسبب علاقتهما المتوترة مؤخرًا؛ بينما وصفها آخرون بـ"المُتناقضة"، خاصة أنه له أحاديث قديمة قال فيها إن ميسي هو الأفضل في التاريخ.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الأسباب التي قد تكون وراء تفضيل لابورتا لكرويف على ميسي؛ بعيدًا عن العلاقات المتوترة بينه والأسطورة الأرجنتينية، أو تصفية الحسابات الشخصية..

    أكثر من مجرد لاعب.. كرويف "اسم أعاد صياغة مفهوم كرة القدم"

    في البداية.. يجب التأكيد على أن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، لم يكن مجرد اسم في سجلات كرة القدم؛ بل هو "الفيلسوف" الذي أعاد صياغة مفهوم اللعبة، بشكلٍ كامل.

    تأثير كرويف لم يقتصر على كونه لاعبًا عبقريًا؛ وإنما امتد إلى أن أصبح مدربًا غيّر وجه التكتيك الحديث، ورئيسًا شرفيًا لنادي برشلونة يصنع بكلماته المعجزات.

    وبصفةٍ عامة.. ترك الأسطورة الهولندية "فلسفة كروية" خلفه، لا يُمكن محوها بمرور السنوات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رسخ مفهوم أن كل لاعب يُمكنه المشاركة في أي مركز، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مع التركيز على الاستحواذ والضغط العالي، إلى جانب استغلال المساحات.

    * ثانيًا: صاحب فكرة إعادة هيكلة أكاديمية برشلونة، المعروفة باسم "لاماسيا"؛ لتتبع نمطًا موحدًا من الناشئين وحتى الفريق الأول، وهو ما أنتج لاحقًا جيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    * ثالثًا: يُعتبر الأب الروحي لأعظم مدربي العصر الحديث، وعلى رأسهم المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ والذي يقول دائمًا: "كرويف بنى الكاتدرائية، ومهمتنا نحن الحفاظ عليها".

    * رابعًا: تغيير النظرة لعالم الساحرة المستديرة، من القوة البدنية إلى الذكاء واللعب الجميل؛ ومن ذلك مقولته الشهيرة: "كرة القدم تُلعب بالعقل.. والقدمان مجرد أدوات".

    ولا يُمكن أن ننسى وجهة نظر الأسطورة الهولندية، في ضرورة ترسيخ مبدأ الكرة الهجومية؛ عندما قال: "أُفضِل الفوز بنتيجة (5-4)، بدلًا من الانتصار بهدف مقابل لا شيء".

    يوهان كرويف "القائد الشامل" الذي تفوق على ليونيل ميسي

    بناء على ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يُمكن تأييد وجهة نظر رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، بأن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف يتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    لكن.. التأييد هُنا لا يعتمد على الأرقام الشخصية، أو الألقاب التي حققها؛ بل القيادة الشاملة وتغيير القدر، على النحو التالي:

    * أولًا: كرويف لم يأتِ إلى برشلونة كـ"لاعب" صيف 1973، ليسجل الأهداف فقط؛ وإنما غيّر عقلية "النادي الضحية"، الذي كان يُعاني تحت ظل هيمنة نادي العاصمة ريال مدريد.

    * ثانيًا: كرويف تحوّل إلى "قائد أيديولوجي" بكل ما تحمله من معاني، خلال فترة لعبه في صفوف برشلونة؛ بدرجة أنه كان يوجه زملائه أين يقفون، فوق أرضية الملعب.

    * ثالثًا: كرويف من الأشخاص القلائل، الذين أحدثوا ثورة في كرة القدم "مرتين"؛ سواء عندما كان لاعبًا، أو بعدما أصبح مدربًا ثم رئيسًا شرفيًا.

    وعلى العكس.. يرى الكثيرون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لم يتحل بصفات القيادة فوق أرضية الملعب، طوال مسيرته الكروية؛ قبل أن يُحسن هذا الجانب، في سنواته القليلة الماضية فقط.

    ووجِهة النظر هذه صحيحة جدًا، واعترف بها ميسي بنفسه؛ حيث قال في وقتٍ سابق إن من أكثر الأشياء التي يندم عليها في كرة القدم، هو أنه كان خجولًا ولا يندمج مع زملائه كثيرًا.

    لذلك.. كان الأسطورة الأرجنتينية ولا يزال بالطبع، قدوة بأدائه الفني وأهدافه وألقابه؛ أكثر من تأثيره القيادي فوق أرضية المستطيل الأخضر، وداخل غرفة الملابس.

    الإنجازات تُرجح كفة ليونيل ميسي على يوهان كرويف

    وعلى الجانب الآخر.. إذا استندنا إلى الاستمرارية والانتاجية؛ سنجد أن تفضيل رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا للأسطورة الهولندية يوهان كرويف على الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمرًا غير موفق أبدًا.

    ميسي ظل في قمة الهرم الكروي، لأكثر من 15 سنة كاملة؛ بينما لم يُحافظ كرويف على انتظامية الأداء طويلًا، رغم مستوياته الأسطورية مع ناديي برشلونة وأياكس أمستردام ومنتخب هولندا.

    أما في لغة الأرقام؛ فميسي يتفوق بمراحل على الأسطورة الهولندية، سواء في الأهداف والتمريرات الحاسمة أو الألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

    حتى أن "النقطة السوداء" التي ظلت تُطارد الأسطورة الأرجنتينية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وهي أن مستوياته وأرقامه مع منتخبه ليس مثل برشلونة، انتهت تمامًا.

    ونجح ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، للإنجاز تلو الآخر في السنوات القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * كوبا أمريكا "مرتان": 2021 و2024.

    * كأس العالم "مرة": 2022.

    * كأس فيناليسيما "مرة": 2022.

    ولا ننسى أن ليونيل ميسي يقود فريقه الحالي إنتر ميامي، للمجد الكروي؛ حيث كان تاريخ النادي قبله "0 ألقاب"، بينما حصل معه على "كأس الدوريات 2023، درع المشجعين 2024 والدوري الأمريكي 2025".

    وهذا ليس معناه بالطبع، أن كرويف لم يحقق بطولات كبيرة؛ فبالعكس تاريخه كـ"لاعب ومدرب" مليئًا بالإنجازات التي لا تُنسى، نذكر أبرزها على النحو التالي:

    * أولًا: 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا كـ"لاعب"؛ عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس أمستردام.

    * ثانيًا: أعاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني 1974 كـ"لاعب"؛ بعد غياب 14 سنة كاملة.

    * ثالثًا: أوصل منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 1974 كـ"لاعب"؛ مع تقديم أداء يُدرس حتى الآن.

    * رابعًا: قاد برشلونة لأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه عام 1992؛ حينما كان مدربًا للفريق.

    * خامسًا: جعل برشلونة يُسيطر على لقب الدوري الإسباني 4 سنوات متتالية من "1991 إلى 1994"، أثناء تدريبه للفريق أيضًا.

    وشخصيًا.. حصل كرويف على جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم، 3 مرات.

    كلمة أخيرة.. إنقاذ برشلونة من التهميش أهم من الجودة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أنه لا خلاف على أن الأسطورتين ليونيل ميسي ويوهان كرويف من بين الأفضل في التاريخ، مثل دييجو أرماندو مارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو وغيرهم الكثير.

    إلا أن جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ اختار كرويف كـ"أعظم لاعب في التاريخ"، باعتباره الأب الروحي لناديه.

    أي أن لابورتا بحث عن الهوية والجذور في اختياره؛ وهُنا سيكون رأيه صحيحًا للغاية، ولا يُمكن التشكيك فيه.

    لكن إذا كان الحديث من وجه نظر "التحليل الرياضي"؛ فإننا يُمكن أن نرجع تصريحات لابورتا إلى أمرين، على النحو التالي:

    * أولًا: كلامه غير دقيق؛ ويعتمد على العاطفة أكثر من كرة القدم.

    * ثانيًا: حقد صريح ضد ميسي؛ وذلك بسبب العلاقات المتوترة بينهما.

    والحقيقة أن ميسي يتفوق على كرويف، سواء في الجودة الفنية أو الإنجازات المُتراكمة؛ لذلك يستحق أن يتم اختياره "الأعظم في التاريخ"، إذا كانت المقارنة بين هذا الثنائي - بعيدًا عن الآراء الشخصية بخصوص باقي الأساطير -.

    ونحن سنعتبر أن لابورتا قام باختيار كرويف، باعتباره "المخلص" الذي أنقذ برشلونة من التهميش؛ وهذا في قاموس العملاق الكتالوني، يتجاوز مجرد كونه "أفضل لاعب" حقًا.

    وليس معنى ذلك أن ميسي لم يكن له تأثير بعيدًا عن الجانب الفني، بل على العكس تمامًا، فهو تسبب في زيادة شعبية برشلونة وإدخال "ثروة مالية" إلى خزائنه؛ ولكن الفضل يعود إلى كرويف بالفعل فيما أصبح عليه العملاق الكتالوني الآن، من جودة لعب وصناعة أجيال "لاماسيا" المُتعاقبة التي قادت النادي للمجد.