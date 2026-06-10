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Joan Garcia David Raya Unai Simon Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

إبداعات جوان جارسيا ودافيد رايا لا تعني شيئًا.. 3 أسباب تقود "الحارس الأسوأ" لحماية عرين إسبانيا في المونديال

فقرات ومقالات
إسبانيا
أوناي سيمون
جوان جارسيا
دافيد رايا
برشلونة
آرسنال
أتلتيك بيلباو
لويس دي لا فوينتي
كأس العالم
الدوري الإسباني

حراسة مرمى منتخب إسبانيا أثارت الجدل..

في عالم كرة القدم الحديثة، تعطينا الأرقام مؤشرات واضحة للغاية، عن ما يقدّمه اللاعبون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ ولكن هذا لا يعني أي شيء على الإطلاق، داخل معسكر منتخب إسبانيا.

هُنا.. تحت سماء بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ يقف ثلاثة رجال بقميصٍ واحد، يذودون عن عرين "لاروخا".

نعم.. منتخب إسبانيا الذي يتواجد في "المجموعة الثامنة" المونديالية، إلى جانب كل من أوروجواي والسعودية والرأس الأخضر؛ يشهد واحدة من أعقد معارك حراسة المرمى، في سنواته الأخيرة.

هذا الصراع الثلاثي الأبعاد؛ يشمل كل من الحارس الخبرة أوناي سيمون، بالإضافة إلى المُتألقين جوان جارسيا ودافيد رايا.

لكن يبدو أن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، حسم قراره النهائي بالفعل؛ بشأن حارس "لاروخا" الأساسي، في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فضل دي لا فوينتي الاعتماد على سيمون كـ"حارس أساسي"؛ رغم كل المستويات الرائعة لجارسيا ورايا في 2025-2026، مع العملاق الكتالوني برشلونة ونادي آرسنال الإنجليزي تواليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مقارنة سريعة بين حراس منتخب إسبانيا الثلاثة؛ إلى جانب الأسباب التي قد تكون وراء تفضيل دي لا فوينتي، للاعتماد على سيمون في التشكيل الأساسي..

  • RCD Espanyol de Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أوناي سيمون في 2025-26.. موسم كارثي "فرديًا وجماعيًا"

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن الحارس المخضرم أوناي سيمون، عاش موسمًا سيئًا للغاية مع نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، في 2025-2026؛ سواء على المستوى الجماعي، أو فرديًا.

    وعلى المستوى الجماعي؛ عانى أتلتيك بيلباو محليًا وقاريًا، وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: إنهاء المسابقة في "المركز الثاني عشر" بجدول الترتيب.

    * دوري أبطال أوروبا: توديع المسابقة من مرحلة الدوري.

    * كأس ملك إسبانيا: توديع المسابقة من دور نصف النهائي.

    * كأس السوبر الإسباني: توديع المسابقة من دور نصف النهائي.

    وصاحب هذا الانهيار الجماعي للنادي الباسكي؛ ارتكاب سيمون الكثير من الأخطاء الفادحة، مع تقديم مستويات متذبذبة بصفةٍ عامة.

    وإجمالًا.. استقبل سيمون 73 هدفًا في 46 مباراة رسمية، مع فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات المحلية والقارية، خلال موسم 2025-2026؛ وهو "رقم كارثي" بالنسبة لحارس دولي يُمثّل منتخب أوروبي كبير، مثل إسبانيا.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    صراع الحراسة الإسبانية.. مقارنة سيمون مع جارسيا ودافيد رايا

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن ثنائي حراسة المرمى جوان جارسيا ودافيد رايا، عاشا موسمًا رائعًا مع العملاق الكتالوني برشلونة ونادي آرسنال الإنجليزي تواليًا، في موسم 2025-2026؛ عكس حامي العرين المخضرم أوناي سيمون، مع فريق أتلتيك بيلباو الإسباني.

    جارسيا توّج بثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في موسم 2025-2026؛ مع تقديم مستويات أكثر من رائعة، وتصديات حاسمة ساهمت في انتزاع اللقبين.

    أما رايا فقد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فريق آرسنال الأول لكرة القدم؛ بالإضافة إلى التأهُل لنهائي دوري أبطال أوروبا - قبل الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي -، وذلك بفضل مستوياته وتصدياته الرائعة.

    وإذا نظرنا إلى مسابقة الدوري فقط؛ سنجد أن ثنائي حراسة مرمى برشلونة وآرسنال يملكان أرقامًا مبهرة بالمقارنة مع سيمون، وذلك على النحو التالي:

    * جوان جارسيا (الدوري الإسباني)

    - مباريات: 30.

    - أهداف مستقبلة: 21.

    - شباك نظيفة: 15.

    - نسبة التصديات: 77.9%.

    - دقة التمريرات: 89.7%

    ومنع جوان جارسيا نسبة "+10.2" هدف؛ بالمقارنة مع المعدل المتوقع، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    * دافيد رايا (الدوري الإنجليزي)

    - مباريات: 37.

    - أهداف مستقبلة: 26.

    - شباك نظيفة: 19.

    - نسبة التصديات: 69.8%.

    - دقة التمريرات: 64.8%.

    ويمتلك دافيد رايا نسبة "-1.13" هدف؛ بالمقارنة مع المعدل المتوقع، في مسابقة الدوري الإنجليزي 2025-2026.

    * أوناي سيمون (الدوري الإسباني)

    - مباريات: 37.

    - أهداف مستقبلة: 54.

    - شباك نظيفة: 6.

    - نسبة التصديات: 64.9%.

    - دقة التمريرات: 58%.

    وأوناي سيمون يمتلك نسبة "-3.04" هدف؛ بالمقارنة مع المعدل المتوقع، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

  • Athletic Club v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3 أسباب تقود أوناي سيمون لحماية عرين منتخب إسبانيا

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق.. فإذا حللنا لغة الأرقام، التي ذكرناها في مقارنتنا بين الحراس الثلاث "جوان جارسيا ودافيد رايا وأوناي سيمون"؛ سنتأكد من معاناة الأخير، بكل ما تحمله من معاني.

    وتفوق رايا وتحديدًا جارسيا، بشكلٍ ملحوظ للغاية في موسم 2025-2026، على سيمون البالغ من العمر 29 سنة؛ وعلى الرغم من ذلك اختاره المدير الفني لويس دي لا فوينتي، ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم.

    وبالطبع.. هُناك أسباب عديدة وراء قرار دي لا فوينتي، باختيار سيمون ليكون الحارس الأساسي لـ"لاروخا"، في بطولة كأس العالم 2026؛ والتي يُمكن تلخيصها في الآتي:

    * أولًا: خبرة طويلة مع المنتخب الإسباني

    إذا نظرنا إلى جميع إنجازات منتخب إسبانيا الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2021؛ سنجد أن أوناي سيمون، شريكًا أساسيًا فيها.

    نعم.. سيمون كان حارس إسبانيا الأساسي، عندما توج المنتخب بلقب كأس أمم أوروبا 2024؛ وقبلها الوصول إلى نصف النهائي، في نسخة 2020 التي لُعِبت في 2021.

    أيضًا.. تواجد سيمون كـ"حارس أساسي" للمنتخب الإسباني، في كأس العالم 2022؛ وكذلك خلال التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023 و"وصافة" نفس البطولة في 2025.

    أي أن هذا الحارس يمتلك خبرة كبيرة للغاية، في المنافسات الدولية؛ بل ودائمًا ما يكون عنصرًا مهمًا، في التتويج بالألقاب أو الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

    * ثانيًا: تأقلم واضح مع الخط الخلفي

    لعب أوناي سيمون 58 مباراة دولية، مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ حيث شارك في التشكيل الأساسي مع كثير من نجوم الجيل الحالي، الذي ثبت أقدامه مع المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

    لذا.. سنجد أن سيمون، يتمتع بتفاهم كبير مع الخط الخلفي للمنتخب الإسباني؛ خاصة قلب الدفاع إيمريك لابورت والظهير الأيسر مارك كوكوريا، وكذلك الشاب الصغير الذي انضم إليهما وهو باو كوبارسي.

    ولابد لأي منتخب كبير، يريد اعتلاء منصات التتويج، أن يكون هُناك تفاهم بين الحارس والخط الخلفي؛ لأنه أول شخص يوجههم، ويقودهم في عمليات التمركز.

    * ثالثًا: تألُق في ركلات الجزاء

    أيضًا.. هُناك تفاصيل صغيرة تقع خلال المباريات؛ حيث قد تكون عاملًا حاسمًا في منح أي فريق البطولة، أو خروجه منها مبكرًا.

    من هذه التفاصيل، "الركلات الجزائية" التي قد تُحتسب في المباريات؛ وهي نقطة يتميز فيها سيمون بشكلٍ واضح، وقد أثبت ذلك مع إسبانيا ونادي أتلتيك بيلباو في بعض المناسبات.

  • David Raya

    كلمة أخيرة.. شخصية جوان جارسيا ودافيد رايا قوية ولكن!

    حديثنا سالف الذكر عن سبب تفضيل لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، للحارس المخضرم أوناي سيمون؛ لا يعني أن الثنائي جوان جارسيا ودافيد رايا، لا يملكان شخصية قوية أو تفاهم مع الزملاء مثلًا.

    بل على العكس تمامًا، من يحرس أندية بحجم العملاق الكتالوني برشلونة وفريق آرسنال الإنجليزي؛ لابد أنه يمتلك شخصية قوية للغاية، تمكنه من التألُق في المناسبات الدولية الكبيرة.

    إلا أن الخبرة قد تفرق بالفعل، في بعض المباريات المهمة؛ فجارسا البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في شهر مارس 2026 فقط.

    وتتلخص مصيرة جارسيا مع المنتخب الإسباني الأول، في مباراتين دوليتين فقط؛ لذا.. فإنه قد يهتز رغم كل مستوياته المبهرة مع برشلونة وأرقامه الرائعة، إذا وجد نفسه أساسيًا في كأس العالم 2026.

    كذلك رايا لعب 13 مباراة دولية فقط، منذ استدعائه للمنتخب الإسباني لأول مرة في 2022؛ لكن معظمها كانت لقاءات ودية، أو في المراحل الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

    وبالتالي.. راهن دي لا فوينتي على خبرة سيمون، في المناسبات الدولية الكبيرة؛ على أمل أن يكون تراجع مستواه في 2025-2026، عائدًا إلى انهيار ناديه أتلتيك بيلباو ليس أكثر.