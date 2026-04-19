معتز الجمال و علي رفعت

جوارديولا يصب الزيت على النار في إصابة رودري: لا نعرف كم سيغيب.. وآرسنال لا يزال أقرب!

رودري
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي ضد آرسنال
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه مانشستر سيتي فترة انتظار مقلقة بشأن حالة لاعب الوسط النجم رودري، بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة في الفخذ خلال المباراة الحاسمة التي فاز فيها الفريق يوم الأحد بنتيجة 2-1 على آرسنال في الدوري الإنجليزي. وأكد المدرب بيب جوارديولا أن النادي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية، مما يلقي بظلاله على هذا الفوز الكبير الذي يغير بشكل جذري مسار السباق على اللقب.

  • القلق بشأن لياقة رودري

    ويشعر نادي مانشستر سيتي بالقلق بشأن لياقة رودري بعد معركة جسدية ونفسية شديدة ومجهدة مع متصدر الدوري. الجانب السلبي الوحيد في هذه الانتصار الكبير على آرسنال هو أن لاعب الوسط اضطر للخروج من الملعب قرب نهاية مباراة الأحد.

    وتأتي هذه النكسة لتضيف إلى موسم محبط للاعب الدولي الإسباني، الذي غاب بالفعل عن 11 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب مشاكل متكررة في أوتار الركبة والركبة. وعلى الرغم من موسمه الذي شابته الإصابات، إلا أنه تمكن من خوض 31 مباراة في جميع المسابقات.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    جوارديولا يقدم آخر المستجدات بشأن الإصابات

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب المباراة، اعترف جوارديولا بأنه غير متأكد من خطورة الإصابة. وفي معرض تقديمه آخر المستجدات حول الحالة، كشف المدرب الإسباني عن التشخيص الأولي، لكنه شدد على ضرورة إجراء مزيد من الفحوصات الطبية. وقال جوارديولا: "لا أعرف كم من الوقت سيغيب رودري عن الملاعب. أعتقد أن الطبيب قال إنها إصابة في الفخذ، لكننا سنرى. سنجري فحصًا الليلة أو غدًا".

  • تتغير موازين السباق على اللقب

    وبفضل هذا الفوز، قلص مانشستر سيتي الفارق مع آرسنال إلى ثلاث نقاط، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة، وفيما يتعلق بأهمية هذه النتيجة، تحدث المدرب بهدوء، مشيرًا إلى أن أهم ما يمكن استخلاصه هو أن الفريق قد ضمن الآن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    وقال جوارديولا: "لقد منحتنا تلك المباراة الأمل، هذا كل ما في الأمر. قلت لهم بعد المباراة أن يستمتعوا باللحظة، لكن دون أن يفقدوا التركيز الآن. أمامنا أربعة أسابيع طويلة، وأنا أعرف ما ستكون الرسالة. نحن هناك. الواقع هو: من يتصدر الدوري؟ نحن لسنا كذلك. فارق الأهداف - من الأفضل؟ هم الأفضل. خطوة بخطوة. لدينا أمل في تمديد فرصة المنافسة حتى النهاية. بالطبع لدينا إيمان، الموسم المقبل سنشارك بالتأكيد في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو أكبر لقب لهذه الأندية".

    الأنظار تتجه نحو بيرنلي وكأس الاتحاد الإنجليزي

    وسيسعى الفريق الآن إلى الاستفادة من مباراته المؤجلة الحاسمة، والاستحواذ رسمياً على صدارة الترتيب بفوز آخر عندما يواجه بيرنلي خارج أرضه مساء الأربعاء.

    وبعد تلك المواجهة الحاسمة في الدوري، ستتجه أنظار الفريق فوراً إلى مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المرتقبة يوم السبت المقبل ضد ساوثامبتون. ويبقى أن نرى ما إذا كان رودري سيشارك في أي من هاتين المباراتين.

