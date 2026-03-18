علي سمير

كلوب ضحيتك المفضلة وليس التحدي الأصعب .. جوارديولا يكذب على نفسه ويرفض الخضوع أمام ريال مدريد!

ضربة جديدة للمدرب الإسباني أمام الميرينجي

عاش بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، واحدة من أكثر الليالي إحباطًا في مسيرته التدريبية، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

الأمور كانت منتهية بالفعل، لولا التمسك بأحلام الريمونتادا الواهية، التي تتناسب مع فريق يترنح في كل اتجاه مثل سيتي، الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب تبعتها هزيمة أخرى 2/1 على ملعب الاتحاد.

الطريقة التي خرج بها جوارديولا وفريقه، وحالة بيب وتعبيرات وجهه، دفع أحد الصحفيين لسؤاله عن التحدي الأصعب الذي واجهه في مسيرته، وإن كان ريال مدريد هو العقبة الأبرز خلال فتراته مع برشلونة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

الرد كان:"لا، يورجن كلوب كان التحدي الأصعب في مسيرتي"، فلماذا اختار بيب نظيره الألماني؟


  • أولًا وقبل كل شيء .. هل يمثل ريال مدريد عقدة لجوارديولا؟

    بالأرقام .. جوارديولا لعب أمام ريال مدريد في 30 مناسبة، فاز في 14 مباراة وخسر 10 مرات وتعادل في 6 مواجهات مع الميرينجي.

    نسبة ليست سيئة على الإطلاق، فاز أكثر مما خسر، وريال لا يمثل أي عقدة، لأنه ليس الفريق الوحيد الذي هزم بيب 10 مرات، هناك أيضًا مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام!

    ولكن بنظرة تفصيلية أكبر، سنجد أن ريال مدريد كان مسؤولًا عن مجموعة من أكثر اللحظات التعيسة في مسيرة بيب وأبرزها كالتالي ..

    - الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2013/2014، بعد الخسارة مع بايرن ميونخ ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 1/0 و4/0.

    - نصف نهائي موسم 2021/2022، عندما فاز سيتي ذهابًا في نصف نهائي الأبطال 4/3، قبل أن يخسر إيابًا 3/1 على ملعب سانتياجو برنابيو ويخرج من البطولة، في واحدة من أشهر قصص الريمونتادا الأوروبية.

    - الخروج من ربع نهائي نسخة 2023/2024، بعد التعادل 3/3 في مباراة الذهاب، والخسارة 5/4 في الإياب على ملعب الاتحاد.

    - وداع دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر الموسم الماضي من مرحلة ملحق دور الـ16، بعد الخسارة 3/2 و3/1 ذهابًا وإيابًا.

    - الخروج من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بالهزيمة 3/0 و2/1.

    إذن .. ريال مدريد كان مسؤولًا عن ضياع حلم دوري الأبطال من بيب في 5 مرات، بالإضافة لحرمانه من لقب الليجا في موسم 2011/2012 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

  • العداوة الرومانسية مع كلوب

    مر على الدوري الإنجليزي الكثير من الصدامات والعداوات بين المدربين والأندية، ولعل أبرزها ما كان يحدث بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا، والإشادات المتبادلة بينهما رغم تنافسهما الشرس على لقب الدوري الإنجليزي.

    جوارديولا واجه كلوب بشكل عام في 30 مباراة، فاز عليه 11 مرة، تعادل في 7 مناسبات، وسقط في فخ الهزيمة بـ12 مواجهة، مما يعكس التفوق الواضح للمدرب الألماني عليه من ناحية النتائج.

    المواجهة الأولى بينهما كانت في نهائي كأس السوبر الألماني، وخسر 4/2 خلال حقبة كلوب في بوروسيا دورتموند، وحرمه أيضًا من نفس اللقب في عام 2014.

    ولكن بغض النظر عن كل ذلك، سنجد أن بطولات الدوري وقتها ذهبت لصالح بايرن قبل رحيل كلوب إلى الدوري الإنجليزي، وبغض النظر عن تفوقه في بعض المواجهات الفردية، إلا أنه من ناحية الإنجازات بيب تفوق وفاز بـ4 ألقاب بوندسليجا خلال رحلته في أليانز أرينا.

    وعند تواجد الثنائي إلى البريميرليج، وجدنا أن هناك علاقة قوية نشأت بينهما، ووصف كل منهما الآخر بـ"المدرب الأفضل في العالم"، على الرغم من الصراع المحتدم بين ليفربول ومانشستر سيتي وجماهير الفريقين.

  • التحدي الأصعب أم الضحية المفضلة؟

    لو ألقينا نظرة أكبر على التفاصيل والسياق، بعيدًا عن الأرقام .. من فاز أكثر ومن سجل أهدافًا أكثر من الآخر وهكذا، وذلك للحديث عن الجانب الأهم، هل حرم كلوب نظيره جوارديولا من الوصول إلى المجد مثلما فعل ريال مدريد؟

    ليفربول أقصى مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، وفاز كذلك بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

    ودون ذلك فاز جوارديولا بكل شيء، وتفوق على جوارديولا بشكل ساحق على مستوى البريميرليج، وحسم اللقب من أمامه أكثر من مرة، رغم وصول ليفربول إلى عدد غير مسبوق ونادر للنقاط لفريق خاسر للقب.

    كلوب كان خصمًا عنيدًا لبيب، الأمر ليس تقليلًا منه، لكن المدرب الكتالوني حصل على لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات خلال تواجده مع ليفربول، والمثير في الأمر أنه لم يفز بأي بطولة منذ رحيل الألماني عن ليفربول "باستثناء الدرع الخيرية في 2024/2025".

    والأغرب أن أرني سلوت الذي لا يمكن مقارنته بكلوب بأي شكل من الأشكال، تفوق على بيب وحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح فريقه فور رحيل الألماني.

    وهو ما يأخذنا إلى حقيقة، أن بيب ربما يحب عداوة كلوب، لأنها تتحداه وتجعله يخرج أقصى ما عنده، ويكره خصومته مع ريال مدريد، لأنها تدمره وتثير الشكوك حول فريقه في كل مرة يسقط فيها ضد الميرينجي، كما أنها تؤثر عليه بطبيعة عشقه للغريم التقليدي برشلونة!


