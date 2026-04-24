"جوارديولا يحب إيطاليا" .. محاولات جدية من الأتزوري لإقناع مدرب مانشستر سيتي

تحلم إيطاليا بتعيين بيب جوارديولا مدرباً جديداً للمنتخب الوطني من أجل النهوض مجدداً بعد فشلها للمرة الثالثة على التوالي في التأهل إلى الأدوار النهائية لكأس العالم.
كتبت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن كرة القدم الإيطالية لا تزال حاضرة في ذهن وقلب المدرب الإسباني لمانشستر سيتي وعنونت "جوارديولا يحب إيطاليا"، الذي عاد إلى السباق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينتهي في 24 مايو المقبل: ومنذ ذلك الحين، أصبح كل يوم مناسبًا لبدء المفاوضات معه. لا شك في أن بيب سيستمع بسرور، ولا يبقى سوى أن نأمل أن تملأ آراؤه بشأن العرض كرة القدم الإيطالية بالأمل.