جهد حنبعل مجبري وخليل العياري يذهب هباءً .. تونس لا تتخلى عن عادتها السيئة قبل كأس العالم والنمسا تمنح الأمل للجزائر والأردن

"العقلية" تلك هي أفة المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة، وهي نفسها التي تجلت الليلة أمام النمسا..

نسور قرطاج لطالما قدموا مباريات جيدة من ناحية الأداء وخلق الفرص في مختلف البطولات سواء كأس أفريقيا أو كأس العالم أو خلال اللقاء الودية أمام المنتخبات الكبيرة، لكن تشعر دائمًا أن شعار "التمثيل المشرف" هو المسيطر على المجموعة، وكأن اللاعبون يرضيهم الأداء الجيد فحسب.

ودية النمسا الليلة ربما تلخص السنوات الأخيرة للمنتخب التونسي، حيث خلق الفرص والوصول لمناطق الخطورة، لكن دون استغلال حقيقي وإن كانت العارضة قد تصدت لثلاث فرص تونسية.

لم يستغل التونسيون أيضًا النقص العددي في صفوف النمسا بعد طرد كونراد لايمر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، حتى استقبلت مرماهم هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.









المغزى من كل ذلك أن إمكانات لاعبي تونس تمكنهم من الخروج من دائرة التمثيل المشرف أمام المنتخبات الكبرى، لكنهم يحتاجون فقط لـ"تصديق أنفسهم" كما فعل المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.