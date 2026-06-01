زهيرة عادل

جهد حنبعل مجبري وخليل العياري يذهب هباءً .. تونس لا تتخلى عن عادتها السيئة قبل كأس العالم والنمسا تمنح الأمل للجزائر والأردن

ماذا حدث في ودية تونس والنمسا؟

تلقى المنتخب التونسي يوم الإثنين، الهزيمة أمام نظيره النمساوي بهدف نظيف، وديًا ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

الكتيبة النمساوية سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق مارسيل سابيتزر، رغم أنها تلعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 37 على إثر طرد كونراد لايمر، بعدما أبطل انفراد صريح للتونسيين بإيقاف الكرة بيده قبل حدود منطقة الجزاء.

  • تونس لا تتخلى عن عاداتها

    "العقلية" تلك هي أفة المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة، وهي نفسها التي تجلت الليلة أمام النمسا..

    نسور قرطاج لطالما قدموا مباريات جيدة من ناحية الأداء وخلق الفرص في مختلف البطولات سواء كأس أفريقيا أو كأس العالم أو خلال اللقاء الودية أمام المنتخبات الكبيرة، لكن تشعر دائمًا أن شعار "التمثيل المشرف" هو المسيطر على المجموعة، وكأن اللاعبون يرضيهم الأداء الجيد فحسب.

    ودية النمسا الليلة ربما تلخص السنوات الأخيرة للمنتخب التونسي، حيث خلق الفرص والوصول لمناطق الخطورة، لكن دون استغلال حقيقي وإن كانت العارضة قد تصدت لثلاث فرص تونسية.

    لم يستغل التونسيون أيضًا النقص العددي في صفوف النمسا بعد طرد كونراد لايمر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، حتى استقبلت مرماهم هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.



    المغزى من كل ذلك أن إمكانات لاعبي تونس تمكنهم من الخروج من دائرة التمثيل المشرف أمام المنتخبات الكبرى، لكنهم يحتاجون فقط لـ"تصديق أنفسهم" كما فعل المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

  • مجبري والعياري .. مجهود يذهب هباءً

    أما إن تحدثنا عن مصدر قوة المنتخب التونسي قبل كأس العالم 2026، حتى وإن لم تسفر عن أهداف الليلة أمام النمسا، فهما الطرفان خليل العياري وحنبعل مجبري، بجانب الكرات الثابتة والتسديدات.

    مجبري غني عن التعريف فهو مصدر قوة نسور قرطاج في السنوات الأخيرة، وقد شكل جبهة يسرى قوية الليلة أمام النمسا، خاصةً في الشوط الأول قبل أن يخرج مصابًا في الشوط الثاني.

    خليل العياري رغم صغر سنه (21 عامًا) إلا أنه أحدث الفارق على الجبهة اليمنى بعد نزوله في الدقيقة 62 من عمر المباراة، حيث القدرة على السيطرة على الكرة والخروج من الضغط.

    لكن المشكلة تكمن في الهجوم التونسي سواء في وجود فراس الشواط أو بعد نزول ريان العومي بدلًا منه، فخطورة على الأطراف دون عمق قادر على استغلال التمريرات داخل منطقة الجزاء أو العرضيات، يضيع الجهد هباءً.

  • الجزائر والأردن .. المهمة ليست مستحيلة

    بالحديث عن المنتخب النمساوي، الذي يقع في مجموعة منتخبي الجزائر والأردن في كأس العالم 2026 بجانب الأرجنتين، فقد بدى تأثير الموسم الكروي 2025-26 جليًا على لاعبيه، حيث الإرهاق البدني الكبير.

    النمساويون لم يوفرون جهدهم بحكم أنها مباراة ودية، بل كان ما قدموه هو حدهم في ظل نهاية الموسم وسيطرة الإرهاق البدني على اللاعبين.

    قادم الوديات ستُظهر أكثر صورة النمسا قبل المونديال، لكن قياسًا على مواجهة تونس الليلة، فمهمة محاربي الصحراء والنشامى لخطف الثلاث نقاط ليست مستحيلة، خاصةً وأن كلا المنتخبين العربيين معروفان بالقوة البدنية التي يفتقدها النمساويين.

    رانجنيك .. النمسا ليست على أرض ثابتة قبل المونديال

    إن كان لاعبو النمسا ظهروا بصورة متواضعة بدنيًا أمام التونسيين، ولولا التمركز الدفاعي الخاطئ في هجمة منظمة سريعة ما خرجوا بالفوز، فالجدل حول مدربهم الألماني رالف رانجنيك قائم قبل أيام قليلة من كأس العالم 2026.

    رانجنيك قبل مواجهة تونس، سُئل عن حقيقة مفاوضات نادي ميلان معه، ليفاجأ الجماهير برفضه نفي الجدل المثار حوله بشكل قاطع، قائلًا: "لقد أوضحت كيف أنوي التعامل مع وضع ميلان، وكما فعلت طوال الأيام الماضية، لن أؤكد أو أنفي الشائعات المتعلقة بي. يظل تركيزي مع النمسا وليس هناك ما أضيفه".

    تصريح يزيد البلبلة حول المدرب الألماني في وقت حساس بالنسبة للمنتخب النمساوي، ومؤكد أن أي إخفاق في المونديال قد يعيد الإعلام النمساوي لهذا التصريح، لكيل الاتهامات لرانجنيك.

