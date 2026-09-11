يسعى جنوى بقيادة دانييلي دي روسي إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري، إذ لا يزال متوقفًا عند 0 نقطة في جدول الترتيب. وفي طريق جنوى، يبرز المفاجأة فروزينوني، بـ6 نقاط في ثلاث مباريات ومعه رايموندو في حالة تألق استثنائية، بعد أن سجّل ثنائيتين في آخر جولتين.









ورغم الهزائم، لا يغيّر دي روسي شيئًا يُذكر أو لا يغيّر شيئًا على الإطلاق، فبعد الهدف الذي سجّله في مباراة الظهور الأولى، قد يعتمد مجددًا على أوسمايتش في المقدمة إلى جانب كولومبو. وعلى الجهة اليمنى، من المحتمل أن يخوض لاعب أودينيزي السابق إيهيزيبوي مباراته الأولى كأساسي.





وفي فروزينوني، بعد إشاعات سوق الانتقالات، قد يعود ألفيني إلى الدفع باللاعب الثمين غيدجيميس أساسيًا، على الجهة اليمنى ضمن نظام 4-2-3-1 المعتاد والمُجرّب. ويُفترض أن يكون براكاليا وأويونو ظهيري الدفاع.







