هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

ترجمه

جنوى ضد فروزينوني، أين تُشاهَد المباراة على التلفاز والبث المباشر: القناة، التوقيت، التشكيلتان

جنوى ضد فروسينوني
الدوري الإيطالي
جنوى
فروسينوني

جنوى بقيادة دانييلي دي روسي يبحث عن أول فوز له في الموسم أمام مفاجأة فروزينوني: إليكم كل المعلومات عن المباراة

يسعى جنوى بقيادة دانييلي دي روسي إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري، إذ لا يزال متوقفًا عند 0 نقطة في جدول الترتيب. وفي طريق جنوى، يبرز المفاجأة فروزينوني، بـ6 نقاط في ثلاث مباريات ومعه رايموندو في حالة تألق استثنائية، بعد أن سجّل ثنائيتين في آخر جولتين.


شاهد الدوري الإيطالي اشترك الآن!


ورغم الهزائم، لا يغيّر دي روسي شيئًا يُذكر أو لا يغيّر شيئًا على الإطلاق، فبعد الهدف الذي سجّله في مباراة الظهور الأولى، قد يعتمد مجددًا على أوسمايتش في المقدمة إلى جانب كولومبو. وعلى الجهة اليمنى، من المحتمل أن يخوض لاعب أودينيزي السابق إيهيزيبوي مباراته الأولى كأساسي.


وفي فروزينوني، بعد إشاعات سوق الانتقالات، قد يعود ألفيني إلى الدفع باللاعب الثمين غيدجيميس أساسيًا، على الجهة اليمنى ضمن نظام 4-2-3-1 المعتاد والمُجرّب. ويُفترض أن يكون براكاليا وأويونو ظهيري الدفاع.



  • جنوى - فروزينوني: القناة الناقلة والبث المباشر

    المباراة: جنوى-فروزينوني

    التاريخ: السبت 12 سبتمبر 2026

    التوقيت: 15.00

    القناة الناقلة: stc

    البث المباشر:stc

    • إعلان

  • جنوى-فروزينوني، التشكيلتان المتوقعتان

    جنوى (3-5-2): بيلوف؛ ماركاندالي، أوستيجارد، فاسكيز؛ إهيزيبوي، بالدانزي، فريندروب، ساو، إيليرتسون؛ أوسمايتش، كولومبو.

    فروزينوني (4-2-3-1): بالميزاني؛ أويونو، كالفاني، مونتيريزي، براكاليا؛ كالو، ماسيني؛ غيدجيميس، شميد، كفيرنادزه؛ رايموندو.

  • أين تشاهد مباراة جنوى وفروزينوني على التلفزيون

    ستُنقل مباراة الدوري الإيطالي بين جنوى وفروسينوني مباشرةً على التلفاز عبر stc من خلال التطبيق الخاص بأجهزة التلفاز الذكية المتوافقة، أو باستخدام أجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن، إكس بوكس)، أو TIMVISION Box، أو أجهزة مثل Google Chromecast وAmazon Fire Stick TV.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • أين تشاهد مباراة جنوى وفروسينوني عبر البث المباشر

    جنوى-فروزينوني ستكون متاحة أيضًا عبر البث المباشر على الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية بفضل stc، من خلال تحميل التطبيق أو الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني