Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manuel Neuer zum Dritten
Nino Duit

ترجمه

جنون نيو وأداء رائع لأوبامكانو مع بعض العيوب: بايرن ميونيخ، التقييمات والتعليقات الفردية على مباراة الإياب ضد ريال مدريد

أقصى نادي بايرن ميونيخ ريال مدريد وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد فوزه 2-1 في مباراة الذهاب، فاز فريق ميونيخ 4-3 في مباراة الإياب التي اتسمت بالتقلبات. تقييم أداء لاعبي بايرن ميونيخ بشكل فردي.

اعتمد المدرب فينسنت كومباني على التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة مدريد. وبعد 35 ثانية، تسبب حارس مرمى بايرن مانويل نوير بخطأ فادح في التمرير، مما أدى إلى تسجيل أردا غولر الهدف الأول (0-1). وفي الدقيقة السادسة، أدرك ألكسندر بافلوفيتش التعادل، قبل أن يسجل غولر هدفه الثاني من ركلة حرة مباشرة، ويعيد التقدم لريال مدريد (29). 

سجل هاري كين هدف التعادل الثاني لبايرن قبل نهاية الشوط الأول (38)، ثم أعاد كيليان مبابي التقدم لريال مدريد (42). بعد الاستراحة، هدأت المباراة قليلاً - حتى عادت لتصبح عنيفة مرة أخرى قبل النهاية بوقت قصير. في الدقيقة 86، حصل إدواردو كامافينغا على بطاقة صفراء ثانية، وفي الدقيقة 89 سجل لويس دياز هدف التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسي النقطة الأخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح النتيجة 4-3.

انقر هنا للاطلاع على تقرير المباراة.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: مانويل نوير

    حتى في سن الأربعين، لا يزال نوير يسير على حافة رفيعة بين العبقرية والجنون. بعد أدائه الرائع في مدريد، تسبب في تأخر فريقه مبكراً بهدف أردا غولر بسبب تمريرة خاطئة سيئة للغاية. كما لم يظهر نوير بمظهر جيد عند الركلة الحرة التي سددها غولر مباشرة: بسبب ضعف حركته بالقدمين، لم يتمكن من الوصول إلى الكرة بيده اليسرى في الزاوية العليا. لكن في الدقيقة 55، أنقذ نوير مرماه برد فعل رائع أمام مبابي. التقييم: 5.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: جوزيب ستانيسيتش

    في الدقيقة 37، أهدر ستانيسيتش فرصة بتسديدة قوية تصدى لها حارس ريال مدريد أندري لونين. وقبل تسجيل الهدف الثاني لفريق ريال مدريد (2-3)، احتج دون جدوى — وبحق على الأرجح — على مخالفة ارتكبها أنطونيو روديجر. وعند انتهاء الشوط الأول، عاد إلى غرفة الملابس وهو يحمل بطاقة صفراء. التقييم: 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: دايوت أوبامكانو

    بعد أداء متواضع في مدريد، قدم أوبامكانو مباراة إيابية رائعة - مع عيب واحد. في الدقيقة 21، تصدى بقوة لفيني جونيور، وساهم في هدف كينيس الثاني بتمريرة رائعة بعد مراوغة رائعة. لكن أوبامكانو أخطأ في الهدف الثالث، عندما ترك المهاجم مبابي يفلت منه. لكنه لم يثنه ذلك عن مواصلة أدائه القوي، وحصل على فرصتين جيدتين بالرأس في الهجوم. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: جوناثان تاه

    كان أقل بروزًا من أوبامكانو، لكنه قدم أداءً جيدًا بشكل عام. قبل الهدف الثاني لفريقنا (2-3)، ترك تاه اللاعب الذي صنع الهدف، فيني جونيور، يتحرك بحرية. لم يبدُ في أفضل حالاته دائمًا في مواجهة مبابي، لكنه استمر في بذل الجهد مرارًا وتكرارًا. التقييم: 3.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: كونراد لايمر

    على الرغم من خطر تعرضه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، انخرط اللاعب النمساوي الشجاع في الصراعات الفردية منذ بداية المباراة. في الدقيقة 16، حصل لايمر على تصفيق حار لأول مرة تقديراً لجهوده، وفي الدقيقة 20، منع مبابي الذي اخترق الدفاع بقوة من التسديد داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل بشكل قوي بعض الشيء ضد براهيم دياز في الدقيقة 28، مما أدى إلى ركلة حرة أسفرت عن هدف 1-2. تقييم صغير للغاية. بعد استبدال ستانيسيتش في الشوط الثاني، انتقل لايمر إلى الجانب الأيمن. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييمات: جوشوا كيميش

    سيطر على وسط الملعب. حصل كيميش على العديد من الكرات ومرر العديد من التمريرات الجيدة. ساهم في هدف التعادل الذي سجله بافلوفيتش بضربة ركنية حادة أمام المرمى، وفي الدقيقة 37 أضاع فرصة بتسديدة خطيرة. التقييم: 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: ألكسندر بافلوفيتش

    يتمتع ببنية جسدية قوية ويبذل جهدًا كبيرًا إلى جانب كيميش. سجل هدف التعادل بضربة رأس من مسافة قريبة. بدا مشوشًا بعض الشيء عند تسجيل الهدف الثالث للفريق المنافس. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: مايكل أوليسي

    على الرغم من أنه كان يتوغل مرارًا وتكرارًا من الجهة اليمنى إلى الوسط بأسلوبه المعتاد ويحاول التسديد من هناك، إلا أن أوليسي بقي بشكل عام دون مستواه المعهود لفترة طويلة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، اختتم المباراة بهدف رائع. التقييم: 3.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: سيرج غنابري

    بسبب مشاكل في الركبة، غاب غنابري عن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-0 على نادي سانت باولي، لكنه عاد للعب مع ريال مدريد كما كان متوقعًا - إلا أنه لم يقدم أداءً متميزًا ولم يضف أي قيمة حقيقية إلى لعب فريق ميونيخ. التقييم: 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: لويس دياز

    أصبح دياز بطل ميونيخ بفضل هدف التعادل الذي سجله في الدقائق الأخيرة. كان دياز مصدر إزعاج مستمر على الجناح الأيسر، حيث خاض العديد من المواجهات الفردية. واستحوذ على الكرة في منطقة عالية ليحصل على ركلة ركنية أدت إلى التعادل 1-1 - وفي أثناء ذلك كان يحمس الجماهير بإيماءات حماسية. بعد الاستراحة، أهدر فرصتين كبيرتين (46 و62). التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييم: هاري كين

    سجل كين هدف التعادل 2-2 بتمريرة مدروسة في الزاوية اليمنى السفلية. وقد تسبب في تقدم ريال مدريد للمرة الثالثة بخسارة غير معتادة للكرة. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - ريال مدريد، التقييمات: اللاعبون البدلاء

    ألفونسو ديفيز: دخل الملعب في الشوط الثاني بدلاً من ستانيسيتش وساهم على الفور في صنع فرصة جيدة لدياز. التقييم: 3. 

    جمال موسيالا: صنع البديل المتميز الفارق أيضًا. دخل موسيالا في الدقيقة 61 بدلاً من غنابري وقدم نفسه على الفور بتمريرة مثالية إلى دياز. كما كان بارزًا بعد ذلك، حيث أعد هدف دياز الثالث بضربة بالكعب. التقييم: 2.

الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس