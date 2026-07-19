Ben STANSALL / AFP
جنون سوق الانتقالات .. تشيلسي يكسر حاجز ال150 مليونًا من أجل رودجرز!
تحطيم الرقم القياسي البريطاني في ستامفورد بريدج
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك»، كثف نادي تشيلسي من نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية بشكل ملحوظ، حيث توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي أستون فيلا بشأن انتقال مورجان رودجرز. وبموجب هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، سيصبح اللاعب الدولي الإنجليزي أغلى لاعب في تاريخ النادي.
ومن المقرر أن تتجاوز هذه القيمة الرقم القياسي البريطاني السابق البالغ 116 مليون جنيه إسترليني، والذي وافق عليه مانشستر سيتي مؤخرًا لضم لاعب وسط نوتنجهام فورست إليوت أندرسون، بالإضافة إلى مبلغ 106 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه تشيلسي لضم إنزو فرنانديز في عام 2023.
وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي من المتوقع أن يوقع عقدًا طويل الأمد في ستامفورد بريدج يمتد حتى عام 2032.
وتتضمن الصفقة أيضًا خيارًا لتمديد العقد لمدة 12 شهرًا إضافية، مما يضمن بقاء روجرز في صميم تشكيلة «البلوز» خلال العقد القادم. ومن المعلوم أنه تم تحديد موعد لإجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين، وذلك بعد تذليل العقبات الإدارية الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
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آرسنال يخسر السباق لضم نجم فيلا
كان السباق على التعاقد مع رودجرز محتدماً، حيث أُشير بشكل كبير إلى اهتمام آرسنال بلاعب خط الوسط الهجومي. ومع ذلك، اختار نجم المنتخب الإنجليزي في النهاية الانضمام إلى نادي غرب لندن، مشيراً إلى أن فرصة العمل مع المدرب الجديد لتشيلسي تشابي ألونسو، كانت الدافع الرئيسي وراء قراره.
ولعب المدرب السابق لباير ليفركوزن دوراً حاسماً في عرض المشروع الرياضي للنادي على رودجرز، الذي اعتبر تشيلسي وجهته المفضلة على الرغم من الاهتمام الذي أبدته عدة أندية كبرى أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا.
يغادر رودجرز «فيلا بارك» كنجم راسخ، بعد أن سجل 31 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة في 125 مباراة خاضها مع النادي.
وكان صعوده سريعاً للغاية منذ انضمامه إلى أستون فيلا قادماً من ميدلزبره مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني فقط في أوائل عام 2024. ومن المقرر أن يستفيد ميدلزبره بشكل كبير من هذه الصفقة، حيث يمتلك النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بنداً ينص على حصوله على 20 في المائة من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية. ويأتي رحيله بعد موسم قاد فيه أستون فيلا إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 14 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة خلال موسم 2025-26.
رودجرز في كأس العالم
يشارك رودجرز حالياً مع منتخب بلاده، وقد كان أحد أبرز اللاعبين في صفوف إنجلترا خلال كأس العالم. فقد شارك في المباريات الست الأولى لـ«الأسود الثلاثة»، بما في ذلك المباريات التي بدأها أساسياً ضد بنما والأرجنتين، وقدم التمريرة الحاسمة التي سجل منها أنتوني جوردون الهدف الوحيد لإنجلترا في مباراة نصف النهائي. كما أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا التي انتصرت بنتجية 6-4.
وبمجرد انتهاء مهامه مع المنتخب الوطني، سيعود إلى وطنه لإنهاء صفقة انتقاله القياسية إلى ستامفورد بريدج.
- Getty
أستون فيلا يستعد للحياة بعد رحيل رودجرز
ورغم أن خسارة لاعب من عيار روجرز تمثل ضربة قوية لفريق أوناي إيمري، فإن النادي الذي يتخذ من ميدلاندز مقراً له بدأ بالفعل في إعادة استثمار هذه المكاسب الهائلة. وتشير التقارير إلى أن أستون فيلا كان يصر على الحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وكان يدرك تماماً أن مثل هذا العرض قد يتحقق هذا الصيف نظراً لمستوى أدائه. وقد أنفق النادي بالفعل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني على يوهان مانزامبي، وأبرم صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب وسط وولفز جواو جوميز، لضمان بقاء الفريق قادراً على المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يستهدف فريق التعاقدات التابع لإيمري أيضاً لاعبين مثل كريسينسيو سمرفيل وإبراهيم مباي لتعزيز خياراته في الأجنحة.
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