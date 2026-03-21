"جنون... جنون!" - مايكل كاريك غاضب من قرارات ركلات الجزاء لصالح بورنموث في تعادل مانشستر يونايتد

خلال فترات طويلة من المباراة في ملعب فيتاليتي، بدا مانشستر يونايتد وكأنه فريق في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط أخرى تحت قيادة كاريك. سجل برونو فرنانديز هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليمنح يونايتد التقدم، وعندما حول جيمس هيل ركلة ركنية إلى شباكه، بدا أن فريق كاريك في طريقه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل أكبر.

لكن بعد ذلك ظهرت المشاكل التي أثارت غضب المدرب بشدة في مقابلاته بعد المباراة. في الشوط الثاني، تعرض أماد ديالو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل أدريان تروفيرت، وهو حادث بدا قوياً تماماً مثل بعض الأخطاء التي تم احتسابها بالفعل هذا الموسم، لكن الحكم ستيوارت أتويل تجاهله. ودعمه نظام الفيديو المساعد (VAR)، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تلامس كافٍ يستدعي احتساب ركلة جزاء. ومن هذا الحادث بالذات في أحد طرفي الملعب، انطلق بورنموث، وسجل رايان كريستي هدف التعادل.

قال كاريك لشبكة سكاي سبورتس: "اعتقدت أننا كنا نملك ما يكفي للتقدم في النتيجة وللعب المباراة براحة أكبر. سجلنا هدفاً، وكان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى. إذا حصلت على واحدة، يجب أن تحصل على الأخرى. الأمر متطابق تماماً بالنسبة لي، إمساك باليدين، لذا في كلتا الحالتين أخطأ في قراره. أن يمنح ركلة جزاء ولا يمنح الأخرى، لا أستطيع فهم ذلك. هذا جنون. وبسبب ذلك، انطلقوا إلى الطرف الآخر، وسجلوا هدفاً، ثم سادت الفوضى بعد ذلك، حقاً".