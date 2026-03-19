Genoa CFC v AS Roma - Serie A

جنوة، دي روسي: "ماركاندالي يذكرني بروديجر عندما كان في روما، يتمتع ببنية بدنية تليق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو من النوع الذي يلقى رواجاً اليوم"

مؤتمر المدرب الذي حقق للتو انتصارين بالغين الأهمية على رأس فريق «جريفوني»

"لا يمكننا الوصول إلى فترة الاستراحة دون تحقيق نتيجة إيجابية لأننا لم نضمن البقاء بعد"، هكذا قال دانييلي دي روسي، مدرب جنوة، في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد أودينيزي ضمن الجولة الثلاثين من الدوري. "إذا قدمنا مباراة تتسم بالالتزام، فإن الجماهير في الملعب ستدعمنا وستجعل كل شيء يبدو أسهل. اللعب على أرضنا في أجواء المباريات الأخيرة سيكون ميزة كبيرة لنا".

"من الجميل العودة إلى الملعب بعد فوزك في المباراة الأخيرة، وعندما تكون آخر صورة لملعبك هي صورة احتفالية. وبغض النظر عن كل ما نقوله، يجب أن يظل واضحًا أننا لم ننجو بعد. لا يزال هناك الكثير من النقاط التي يجب حصدها. لقد سلكنا الطريق نحو النجاة، لكننا لم ننجو بعد، واللاعبون يدركون ذلك".


    نورتون-كوفي - "إنه بخير. قدم سابيلي أداءً رائعاً للغاية في مباراة روما بحيث لا يمكن استبعاده. إنه، مثل الآخرين، 'ضحية' للقرارات التي أتخذها بناءً على ما أراه. لكنه لاعب له مستقبل مشرق وواعد".

    بالدانزي وأونانا - "كلاهما بخير. توماسو يتدرب معنا بانتظام ويحقق نتائج ممتازة. في فيرونا كنت أريده في التشكيلة لكنني كنت أعلم أنه لا يمكنه اللعب لأنه لم يتدرب كثيرًا. يمكنه اللعب من البداية، لا يمكنه لعب المباراة بأكملها لكنه بخير. تعرض أونانا لإصابة في قدمه أمام عيني قبل أسبوع، وكان يشعر بتحسن كبير أمس. سنرى اليوم وإذا كان بخير فسنضعه على مقاعد البدلاء".

    ماركاندالي - "عندما تحقق هذه النتائج، هناك أمور تسير بشكل أفضل مقارنة بالسابق. نبدأ من الأداء الفردي للاعبين، ثم هناك مسارات لها تدفقها الطبيعي. ماركاندالي من مواليد 2002، اكتسب خبرة في دوري الدرجة الثانية والدرجة الأولى. لقد أثار إعجابي منذ البداية. هناك مسارات تتلاقى، ومدربون ولاعبون يتفاهمون. اللاعب يظهر ثباتًا أكبر، وهو أكثر هدوءًا. إنه لاعب يفهم كل شيء ولديه قدرات بدنية على مستوى دوري أبطال أوروبا، مثل اللاعبين الرائجين حاليًا. عليه أن يضيف القليل من السيطرة على الكرة، والقليل من قراءة اللعب. لكن قدراته البدنية تشبه تلك التي يتمتع بها مدافعو أرسنال أو تشيلسي. يذكرني بأول سنوات روديجر في روما، لاعب غير ناضج لكنه كان قوة طبيعية من الناحية البدنية".

    بالدانزي - "نحدد استراتيجية المباراة بناءً على الخصم. يودينيزي لديها أربعة أو خمسة لاعبين من المستوى العالي جدًا، لاعبون سيلعبون قريبًا جدًا في فرق قمة الدوري الإيطالي وأوروبا. لدينا بالدانزي إضافي، يجب أن نركز على المباراة وسنواجه لاعبين أقوياء للغاية قادرين على قلب الموازين مثل فيرونا ولكن بجودة أعلى من هيلاس. يجب أن نلعب كمجموعة، في "بنتيغودي" نجح عدم الاستهانة بالخصم. لا يجب أن نفعل ذلك على أرضنا".

  • الحركة الوطنية

    "أعتقد أنه في كثير من الأحيان، بل في أغلب الأحيان، نحن المدربين عندما نخسر في البطولات الأوروبية، نبدأ في إلقاء اللوم على كرة القدم الإيطالية للشباب. وصل إنتر ميلان العام الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة حقق إنجازات عديدة، ومع ذلك فإن قطاع الشباب لا يزال كما هو. كرة القدم تتغير، وستستمر في التغير. ونحن أنفسنا سنتغير. لقد غيرتُ رأيي خلال بضع سنوات بشأن نوع اللاعب الذي أرغب في ضمه. ثم هناك حقيقة أنك تخسر بفارق ضئيل أمام بايرن ميونيخ لأن لديهم لاعبين تبلغ قيمتهم 50 أو 60 أو 70 مليون يورو، حيث يتم جلبهم من مختلف أنحاء العالم من مختلف أكاديميات الشباب. لا يجب أن نحاكم أحداً، ناهيك عن أتالانتا التي ذهبت لتخوض مباراة شرفية في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وخسرت أمام فريق أقوى. وبالانتقال إلى موضوع المنتخب الوطني، يجب أن نكون أقل انتقاداً وأكثر تشجيعاً حقيقياً. إذا سارت الأمور بشكل سيئ، فستكون هناك ثورة وسيكون هناك وقت للحديث عن جرافينا وغاتوسو وبوفون. الآن نلعب ضد أيرلندا الشمالية، وإذا تجاوزنا ويلز والبوسنة، ولا أعتقد أن لديهم أكاديميات شباب أفضل من أكاديمياتنا. الآن يجب أن نتوقف عن إصدار الأحكام ونقول كلمة إضافية لرينو".

