Goal.com
مباشر
cm genoa udinese
Emanuele Tramacere

ترجمه

جنوة - أودينيزي مباشرة، التشكيلات الرسمية: غياب بالدانزي وماسيني، وميسياس في مواجهة زانيولو

تابع مباشرة مباراة جنوة وأودينيزي، المباراة الثانية في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

مباراة جنوة وأودينيزي (الجمعة 20 مارس، الساعة 20:45) هي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي (سيري أ) لموسم 2025/2026.

يأتي فريق أودينيزي بعد خسارته على أرضه بنتيجة 1-0 أمام يوفنتوس، ويحتل المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المضيف الذي ارتفع رصيده إلى 33 نقطة بفضل فوزه في مباراتين متتاليتين على روما وفيرونا. سيحكم المباراة في ملعب فيراريس الحكم كولو، بمساعدة بيرتي وبيفي، مع توريني كحكم رابع، وأوريليانو وبيزوتو في نظام الفار.


  • التشكيلات الرسمية لمباراة جنوة وأودينيزي

    الهدافون: -


    جنوة (3-4-2-1): بيجو؛ ماركاندالي، أوستيغارد، فازكيز؛ إليرتسون، فريندروب، مالينوفسكي، نورتون كوفي؛ ميسياس، فيتينها؛ كولومبو.

    اللاعبون المتاحون: ليالي، سوماريفا، مارتين، أموريم، بالدانزي، زاتيرستروم، أونانا، إيكوبان، سابيلي، إيخاتور، أوتوا، ماسيني.

    المدرب: دي روسي 


    أودينيزي (3-5-2): أوكوي؛ سوليت، كاباسيلي، كريستنسن؛ إيهيزيبو، إيكيلينكامب، كارلستروم، أتا، كامارا؛ زانيولو، ديفيس.

    اللاعبون المتاحون: سافا، باديلي، زاراغا، غويي، بيرتولا، بايو، أريزالا، ملاتشيتش، بيوتروفسكي، ميلر.

    المدرب: رونجايتش

  • الأهداف وأبرز اللحظات

    انقر هنا للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالسباق

الدوري الإيطالي
