أحمد فرهود

جنوب إفريقيا | سفينة الأشباح التي أصابت العالم بالهوس!.. رفاق "الأخطبوط" في مهمة التخلص من كابوس 2010

جنوب أفريقيا
هوغو بروس
رونوين ويليامز
R. Mofokeng

كل ما تريد معرفته عن جنوب إفريقيا..

"سأعبر حتى لو استغرق الأمر إلى يوم القيامة".. تخيل أنك على متن سفينة تواجه عاصفة هوجاء، وتسمع القبطان يقول هذه الكلمات؛ متحديًا الطبيعة، بدلًا من عدم إكمال الرحلة.

نعم.. هكذا تقول الأسطورة عن القبطان الهولندي هندريك فان دير ديكن، الذي كان في رحلة عودة من جزر الهند الشرقية نحو أمستردام، عام 1641 تحديدًا؛ حيث واجه هذه العاصفة الهوجاء، بمجرد وصوله إلى رأس الرجاء الصالح "جنوب إفريقيا".

وحسب الأسطورة الخالدة، فُقِدت السفينة وسط هذ العاصفة؛ مع "لعنة" القبطان، بالإبحار إلى الأبد في تلك المنطقة.

لكن المُثير في هذه القصة، أن العديد من البحارة ادعوا أنهم رأوا سفينة تظهر وتختفي، في نفس المنطقة سالفة الذكر؛ الأمر الذي ذكره الملك جورج الخامس أيضًا، في مذكراته.

الملك جورج - ملك المملكة المتحدة ودول الكومنولث وإمبراطور الهند وقتها -، كتب أنه عندما كان يبحر في نفس المنطقة؛ شاهد سفينة غريبة يحيط بها ضوء أحمر متوهج، وأشرعتها بارزة بوضوح.

وبالطبع.. عندما تقرأ كل ذلك، ستقول إنها خرافات أسطورية، لكن الحقيقة أن هُناك تفسير علمي للأمر، وهو: انكسار الضوء عبر طبقات هواء ذات درجات حرارة مختلفة فوق سطح البحر؛ ما يجعل السفن البعيدة تبدو لنا أنها قريبة للغاية ومشوهة وتطفو في الهواء، ثم تختفي سريعًا.

"ومن سفينة الأشباح التي أصابت العالم بالهوس، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب جنوب إفريقيا، فهيا بنا"..

    البلد.. من قبائل الخويسان إلى "أمة قوس قزح"

    تضرب جذور جنوب إفريقيا في عمق التاريخ البشري، حيث كانت مهدًا للقبائل الأصلية "الخويسان" ومجموعة "البانتو"، التي أرست دعائم مجتمعات زراعية وقبلية قوية؛ قبل أن تتحوّل المنطقة إلى نقطة ارتكاز عالمية، مع وصول المستكشفين الهولنديين في منتصف القرن السابع عشر.

    هذا الاستيطان الذي بدأ كمحطة تموين تجارية، سرعان ما أصبح صراع إرادات، اشتعلت نيرانه أكثر مع التدخل البريطاني، واكتشاف كنوز الألماس والذهب؛ مما جعل الأرض ساحة لحروب طاحنة بين القوى الاستعمارية والمقاومة المحلية.

    وفي عام 1910، تبلور الكيان السياسي الحديث تحت اسم "اتحاد جنوب إفريقيا"؛ لكنه دخل نفقًا مظلمًا في 1948، باعتماد نظام "الأبارتايد" الذي كرس الفصل العنصري.

    ومع ذلك.. لم يستسلم الشعب لهذا النظام، حيث قام بملاحم تاريخية انتهت بسقوط جدران العنصرية مطلع التسعينات بفضل الزعيم الأسطوري نلسون مانديلا، وبداية عهد جديد مع انتخابات 1994؛ التي توِّجت مانديلا رئيسًا، وإعلان ميلاد "أمة قوس قزح" - كما وصفها الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام -.

    المنتخب.. بطل إفريقيا بعد عزلة 30 سنة!

    منتخب الأولاد "بافانا بافانا" عاد للمشاركة في بطولة كأس العالم من جديد، بعد 16 سنة من الغياب، وتحديدًا منذ نسخة عام 2010 التي احتضنها على أراضيه؛ حيث أصبحت جنوب إفريقيا وقتها، أول دولة من "القارة السمراء" تستضيف هذا الحدث المونديالي.

    وأساسًا.. جنوب إفريقيا إحدى أكثر المنتخبات الإفريقية إثارة للجدل؛ حيث عانت من عزلة دولية لأكثر من 30 سنة، بسبب نظام الفصل العنصري "الأبارتايد".

    وبعد العودة للمشاركات الدولية بـ4 سنوات؛ تمكن المنتخب الوطني من التتويج ببطولته الوحيدة في كأس أمم إفريقيا، تحديدًا عام 1996 على أراضيه.

    إلا أن منتخب جنوب إفريقيا، الذي مر عليه العديد من النجوم الكبار، أمثال "الهداف التاريخي بيني مكارثي (31 هدفًا)، لوكاس راديبي، مارك فيش وآرون ماكوينا"؛ لا يُمكن أن يمحي الذاكرة السوداء، باعتباره أول "مستضيف" يودع بطولة كأس العالم من دور المجموعات - عام 2010 -.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب جنوب إفريقيا؟

    هُناك لاعب لفت الأنظار إليه بقوة في منتخب جنوب إفريقيا، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وهو الحارس المخضرم رونوين ويليامز، البالغ من العمر 34 سنة.

    شهرة ويليامز بدأت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 - التي لُعِبت عام 2024 -؛ حيث أصبح أول حارس يحافظ على نظافة شباكه وقتها، في 4 مباريات متتالية - مجموعات وأدوار إقصائية -.

    أيضًا.. بات ويليامز أول حارس يتصدى لـ4 ركلات ترجيحية، في مباراة واحدة ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك خلال مواجهة منتخب جنوب إفريقيا ضد نظيره الرأس أخضري، في ربع نهائي نسخة 2023.

    بعدها تقمص هذا الحارس المخضرم، الذي يلعب في صفوف النادي المحلي ماميلودي صن داونز، شخصية "البطل الخارق" في الأفلام الأمريكية؛ محققًا مجموعة من الإنجازات في الفترة من 2024 إلى 2026، على النحو التالي:

    * جائزة "ياشين" 2024: أول حارس مرمى يلعب داخل قارة إفريقيا، يتم اختياره ضمن قائمة الـ"10 مرشحين"؛ للفوز بالأفضل في العالم.

    * أفضل حارس 2024: توّج بالجائزة في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ بسبب مستواه المبهر في كأس الأمم.

    * كأس العالم للأندية 2025: حافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل 3 لقاءات؛ وذلك في دور المجموعات من البطولة.

    * كأس العالم 2026: قاد منتخب جنوب إفريقيا للتأهُل إلى البطولة رسميًا؛ وذلك بعد غياب 16 سنة كاملة.

    وبإمكان "الأخطبوط" رونوين ويليامز، الذي مثّل الفئات السنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صغره - قبل أن يعود إلى جنوب إفريقيا -، أن يقود فريقه الحالي ماميلودي صن داونز، للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025-2026؛ حيث سيخوض النهائي ضد الجيش الملكي المغربي "ذهابًا وإيابًا"، يومي 17 و24 مايو الجاري.

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب جنوب إفريقيا؟

    في الحقيقة.. الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بقيادة البلجيكي المخضرم هوجو بروس، بدأ يستدعي عددًا من المواهب الشابة مؤخرًا؛ والذين يتوقع أن يصبحوا الحجر الرئيس لـ"بافانا بافانا" مستقبلًا، أبرزهم:

    * إيمي أوكون: مدافع نادي هانوفر الألماني، البالغ من العمر 22 سنة.

    * مبيكيزيلي مبوكازي: مدافع نادي شيكاغو الأمريكي، البالغ من العمر 20 سنة.

    * ساموكيلو كابيني: ظهير أيسر نادي مولده النرويجي، البالغ من العمر 22 سنة.

    إلا أن أكثر موهبة يجب التركيز معها؛ هو ريليبوهيلي موفوكينج، جناح أيسر وصانع ألعاب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

    موفوكينج حيّر بروس حرفيًا، حيث وصفه بـ"جوهرة جنوب إفريقيا"، قبل أن ينتقده قبل بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ بسبب البداية المُخيبة مع فريقه في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وسط انشغاله بعروض الاحتراف.

    إلا أن اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، والذي يتمتع بمهارات فردية رائعة "1 ضد 1"، استعاد أفضل مستوياته مع بداية عام 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 17.

    * مساهمات تهديفية: 16.

    * أهداف: 10.

    * تمريرات حاسمة: 6.

    ولكن.. لا يزال موفوكينج ينتظر أولى مساهماته التهديفية، مع منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم؛ حيث يأمل أن يكون ذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    حظوظ منتخب جنوب إفريقيا

    كما ذكرنا.. منتخب جنوب إفريقيا يعود إلى بطولة كأس العالم، في نسخة القارة الأمريكية 2026؛ وذلك بعد غياب 16 سنة كاملة.

    وأكثر ما يخشاه عشاق "بافانا بافانا"، هو غياب منتخبهم عن الاحتكاك بالفرق العالمية، منذ فترة طويلة؛ حتى أنه لعب مع بنما وديًا "مرتين"، في فترة توقف مارس الماضي.

    وربما ما يُطمئن منتخب جنوب إفريقيا، نوعًا ما في مونديال 2026؛ هو أنه وقع في مجموعة متوازنة "الأولى"، والتي تضم معه "المكسيك - صاحبة الأرض - وكوريا الجنوبية وتشيكيا".

    ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة إلى الـ8 منتخبات أصحاب أفضل "مركز ثالث"؛ وهو ما يجعل هُناك أكثر من فرصة لجنوب إفريقيا، من أجل التأهُل.

    لكن.. سيكون على منتخب جنوب إفريقيا، أن يقدّم مستوى أفضل من ذلك الذي لعب به ضد المكسيك، في بطولة كأس العالم 2010؛ حيث اكتفى وقتها "بافانا بافانا" بالتعادل (1-1)، على أرضه ووسط جماهيره.

    وتشاء الأقدار أن تتقابل جنوب إفريقيا مع المكسيك مجددًا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026؛ لكن هذه المرة على أرض الأخير.

    وستلعب نتيجة هذه المباراة، دورًا كبيرًا للغاية، في تحديد مصير جنوب إفريقيا ببطولة كأس العالم؛ حيث إذا اقتنص الـ3 نقاط فإن تأهُله قد يكون مسألة وقت، وغير ذلك فإن الشك سيصيبه خاصة مع نقص الخبرة.