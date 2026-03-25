جناح يكرر تجربته في إيطاليا وآخر قام بتعذيب برشلونة .. هؤلاء يمكنهم خلافة محمد صلاح مع ليفربول!

في ليلة هادئة لم نتوقع فيها أي مفاجآت أو قرارات حاسمة وتاريخية، قرر النجم المصري محمد صلاح أمس، الثلاثاء، إنهاء رحلته الطويلة مع ليفربول، بعد سلسلة من الشد والجذب على مدار الموسم.

القرار لم يكن مفاجئًا إلى حد كبير، ربما يتعلق الأمر بالتوقيت نوعًا ما، لكننا نعرف جميعًا أن الدولي المصري كان عليه إعلان الرحيل، قبل الدخول في مناوشات وتكهنات حول مصيره، ومطالب من النقاد بالتخلص منه.

بالنسبة لليفربول و"بكل أسف" صلاح أصبح جزءًا من الماضي، الماضي المشرف المبهر لأحد أهم أساطير الريدز وأبناء جيله بشكل عام بل الدوري الإنجليزي أيضًا!

ولكن الآن، سيكون على إدارة الريدز التركيز بشكل أكبر على المستقبل، ما هو قادم؟ ومن يمكنه خلافة صلاح في مركز الجناح الأيمن؟