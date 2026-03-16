وعدت فأوفِ: برشلونة ينتظر 5 سنوات سعيدة مع جوان لابورتا.. من تمثال ميسي إلى نهائيات "سبوتيفاي كامب نو" التاريخية

المدير الفني الألماني هانزي فليك استلم قيادة العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024؛ وهو يغرق رياضيًا واقتصاديًا، بكل ما تحمله من معاني.

ورغم ذلك.. استطاع فليك أن يشكل فريقًا قادرًا على المنافسة بقوة، وبأقل الإمكانات الممكنة؛ على النحو التالي:

* أولًا: تطوير الكثير من اللاعبين؛ الذين يتواجدون في صفوف الفريق بالفعل.

* ثانيًا: الاعتماد على عدد من لاعبي "لاماسيا"؛ مثل مارك بيرنال وغيره من الأسماء.

* ثالثًا: العمل على سد الاحتياجات الضرورية بمبالغ قليلة؛ كالتعاقد مع الحارس جوان جارسيا واستعارة ماركوس راشفورد وجواو كانسيلو.

ونتيجة لكل ذلك؛ نجح فليك في قيادة العملاق الكتالوني لـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -، هم: "السوبر الإسباني (مرتان)، الدوري وكأس الملك".

ولا يزال برشلونة يُنافس بقوة في الموسم الحالي 2025-2026؛ للتتويج بثنائية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

ولذلك.. يرى مسؤولو برشلونة أن فليك، هو حاضر ومستقبل الفريق البرشلوني؛ حيث جارِ العمل على الحفاظ عليه، لسنواتٍ عديدة أخرى.

وبمجرد فوز جوان لابورتا في انتخابات برشلونة، يوم 15 مارس 2026، وضمان البقاء لولاية أخرى حتى 2031؛ خرج عضو مجلس إدارته بتصريحات رسمية عن مستقبل المدير الفني الألماني، ملخصها كالتالي:

* أولًا: برشلونة سيعرض على فليك تجديد عقده؛ الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

* ثانيًا: برشلونة سيترك الحرية إلى فليك؛ من أجل تحديد سنوات التجديد.

* ثالثًا: منح الحرية الكاملة لفليك بالتعاون مع المدير الرياضي البرتغالي ديكو؛ لتحديد شكل الفريق.

ومن هُنا.. يتضح أن تمديد مشروع فليك؛ على رأس خطط لابورتا في ولايته الجديدة، والتي وعد بأنها ستكون من أجمل السنوات في تاريخ برشلونة.