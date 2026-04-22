ربما ملّ الهجوم عليه بعد استفزاز جمهور الهلال .. كريم بنزيما يحمي نفسه بخطوة جديدة

الهلال كان قد ودع النخبة الآسيوية الأسبوع الماضي من دور الـ16، بالهزيمة أمام السد القطري في ركلات الترجيح (2-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (3-3).

وقد شهدت ركلات الترجيح إهدار كريم بنزيما لإحداها، حيث أطاح بالكرة بغرابة شديدة فوق العارضة بكثير.

الآن لم يعد الزعيم منافسًا سوى على بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وإلا سيخرج بموسم صفري بعدما اعتذر في بدايته عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي.