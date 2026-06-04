جمهورية الكونغو الديمقراطية | بذكريات "سيكو".. دولة الغوريلا وحرب النمل تعود للمونديال لمحو لقطة البرازيل المخزية

من قلب غابات حوض الكونغو المطيرة، حيث تتشابك خيوط الشمس مع كثافة الشجر؛ توُلد حكايات تنسجها الطبيعة بأدق تفاصيلها، وهي "صراع البقاء".

هُنا.. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تقتصر الحروب على نزاعات البشر ومطامعهم، بل تمتد الجبهات إلى عمق الغلاف الخضري؛ لتخوض الكائنات الحية من أضخم الثدييات إلى أصغر الحشرات، معارك يومية للحفاظ على موطئ قدم تحت الشمس.

وفوق القمم البركانية الضبابية لمحمية "فيرونجا"، تروي عيون الغوريلا الجبلية قصة صمود أسطورية ضد الفناء؛ فهي حكاية كائنات لطيفة ومستكينة، وجدت نفسها مرغمة على العيش في خطوط المواجهة الأمامية لـ"حرب بشرية" لم تخترها.

نعم.. الغوريلا الجبلية وجدت نفسها تواجه رصاص الميليشيات المسلحة وشباك المهربين، مدعومة فقط بصدور حراس المحمية البواسل؛ الذين يقدّمون أرواحهم يوميًا، ثمنًا لبقاء هذه العائلات.

وعلى بُعد خطوات قليلة، لكن بالأراضي الطينية وبين جذور الأشجار العتيقة، تشتعل حرب من نوع آخر؛ وهي معركة تكتيكية منظمة لا ترحم، تقودها جيوش من ملايين "النمل السائق".

هذا الجيش الذي يتكون من 6 إلى 10 ملايين نملة، ينتقل من منطقة إلى أخرى، بحثًا عن بناء مستعمرة خاصة له؛ حيث يجبر البشر والحيوانات الضخمة حتى، لإخلاء المنطقة التي يمر منها.

لكن رغم ذلك؛ تظل هُناك فائدة من جيش "النمل السائق" ذو الفك الحاد، وهو تطهير الأراضي الكونغولية من الديدان والحشرات.

وبين مأساة الغوريلا المُعلقة بين البقاء والانقراض، وجبروت فيالق النمل التي تطهر الأراضي بحدود فكوكها الحادة؛ تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية كـ"مسرح كوني فريد"، تتداخل فيه التضحية الإنسانية بالوحشية الفطرية.

"ومن قصة الغوريلا الجبلية وحرب النمل، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهيا بنا"..