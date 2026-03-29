



تاريخ ريال مدريد في حقبة فلورنتينو بيريز حافل بقرارات أثارت جدلًا واسعًا بين الأنصار والمحللين على حد سواء.

لعل الواقعة الأشهر التي يستحضرها المشجعون دائمًا هي رحيل لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي كلود ماكيليلي في عام 2003.

في ذلك الوقت رفضت الإدارة تحسين عقد اللاعب الذي كان يمثل حجر الزاوية في توازن الفريق وقررت بيعه إلى الدوري الإنجليزي.

وبدلًا من تعويضه بلاعب يمتلك ذات الخصائص الفنية اتجه النادي للتعاقد مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لأسباب تسويقية وتجارية بحتة.

هذا القرار تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق لسنوات طويلة حيث عجز النجوم الكبار في خط الهجوم عن سد الفجوة التي تركها رحيل الجندي المجهول في وسط الملعب.

ترى الجماهير أن هذه الحادثة هي التجسيد الحقيقي لسياسة تفضيل الأسماء الرنانة على حساب الاحتياجات التكتيكية الضرورية وهو ما يتناقض مع مفهوم التخطيط السليم.



