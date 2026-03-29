علي رفعت

جماهير ريال مدريد لا تتفق.. الملكي ليس الأفضل تخطيطًا وبيريز لا يعرف المنهجية!

هل كان التصنيف عادلًا مع ريال مدريد؟!

صدر مؤخرًا تقرير مطول عن المرصد الدولي للدراسات الرياضية يضع نادي ريال مدريد الإسباني في صدارة الأندية العالمية من حيث التخطيط الرياضي طويل الأمد. 

استند التقرير في تقييمه إلى معايير إدارية رقمية بحتة شملت أعمار اللاعبين عند التعاقد ومدد العقود المبرمة ومدى الاستقرار في التشكيل الأساسي للفريق الأول. 

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تمنح النادي الملكي صدارة نظرية إلا أن جماهير النادي في مدريد وحول العالم تتبنى وجهة نظر مغايرة تمامًا. 

يرى قطاع واسع من المشجعين أن سياسة رئيس النادي فلورنتينو بيريز تفتقر في كثير من الأحيان إلى المنهجية الفنية الرصينة وتنساق خلف الأهداف التسويقية وبناء فريق من النجوم اللامعين دون النظر إلى الاحتياجات الفعلية لمراكز اللعب التي يعاني منها الفريق ميدانيًا.


  • صفقات النجوم وإهدار التوازن الدفاعي


    تاريخ ريال مدريد في حقبة فلورنتينو بيريز حافل بقرارات أثارت جدلًا واسعًا بين الأنصار والمحللين على حد سواء.

    لعل الواقعة الأشهر التي يستحضرها المشجعون دائمًا هي رحيل لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي كلود ماكيليلي في عام 2003.

    في ذلك الوقت رفضت الإدارة تحسين عقد اللاعب الذي كان يمثل حجر الزاوية في توازن الفريق وقررت بيعه إلى الدوري الإنجليزي.

    وبدلًا من تعويضه بلاعب يمتلك ذات الخصائص الفنية اتجه النادي للتعاقد مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لأسباب تسويقية وتجارية بحتة.

    هذا القرار تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق لسنوات طويلة حيث عجز النجوم الكبار في خط الهجوم عن سد الفجوة التي تركها رحيل الجندي المجهول في وسط الملعب.

    ترى الجماهير أن هذه الحادثة هي التجسيد الحقيقي لسياسة تفضيل الأسماء الرنانة على حساب الاحتياجات التكتيكية الضرورية وهو ما يتناقض مع مفهوم التخطيط السليم.


    صفقات المونديال وتكرار الأخطاء الفنية


    لم تتوقف هذه السياسة عند الحقبة الأولى بل امتدت لتشمل قرارات حديثة أثبتت أن البحث عن النجومية يسبق التخطيط الفني السليم في عقل الإدارة المدريدية.

    في عام 2014 وبعد تألق النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في نهائيات كأس العالم سارع بيريز للتعاقد معه مقابل مبلغ ضخم تجاوز 80 مليون يورو.

    كان الفريق حينها يمتلك وفرة في صناع اللعب ولم يكن بحاجة ماسة لهذا المركز لكن الرغبة في ضم هداف المونديال كانت هي المحرك الأساسي.

    أدى هذا التعاقد لاحقًا إلى التضحية بخدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي كان يعد المحرك الفعلي للفريق في رحلة التتويج باللقب الأوروبي العاشر وأيضًا مسعود أوزيل.

    يرى المشجعون أن مثل هذه الصفقات تعكس غياب المنهجية الفنية حيث يتم استبدال لاعبين مؤثرين ميدانيًا بآخرين يمتلكون حضورًا إعلاميًا أكبر مما يؤثر سلبًا على استقرار الفريق وتجانس خطوطه وتوازنها الدفاعي والهجومي.


  • أزمة الهجوم وتجاهل الثغرات الدفاعية المزمنة


    تعتبر الجماهير المدريدية أن السنوات الأخير كشفت بوضوح عن خلل كبير في التخطيط للمستقبل بما يخالف ما جاء في التقارير الدولية.

    فبينما ركز النادي كل جهوده المالية والإعلامية لسنوات على استقطاب أسماء محددة مثل كيليان مبابي ليكون الوجه الدعائي الجديد للمشروع ترك النادي مراكز حساسة تعاني من فراغ واضح لسنوات.

    فبعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لم تتحرك الإدارة بجدية لضم رأس حربة صريح رفيع المستوى بل انتظرت طويلًا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان السابق وتجاهل فرصة متاحة لضم السفاح هاري كين.

    هذا الانتظار رغم إنهم يجنون ثماره الآن كلف الفريق الكثير من التحديات الهجومية في مواسم حاسمة، كما يمتد الانتقاد ليشمل تجاهل تدعيم مراكز الأظهرة التي عانت لسنوات من نقص واضح في البدلاء الأكفاء مع تقدم اللاعبين الأساسيين في العمر بشكل ملحوظ، قبل أن تحدث ثورة الصيف الماضي.

    يرى المشجعون أن التخطيط الحقيقي يجب أن يبدأ بسد الثغرات الواضحة في التشكيل بدلًا من تكديس النجوم في مراكز الهجوم والأجنحة وتجاهل الخطوط الخلفية التي تظهر هشاشتها في المواعيد الكبرى.


    الفجوة بين الأرقام الإدارية والواقع الميداني


    وضع ريال مدريد في المركز الأول عالميًا وفق تقرير المرصد قد يبدو منطقيًا من منظور استثماري وإداري بحت حيث ينجح النادي في الحفاظ على استقراره المالي وتجديد عقود لاعبيه الشباب لمدد طويلة.

    لكن الجماهير تفرق دائمًا بين النجاح المؤسسي المالي وبين الكفاءة في بناء فريق كرة قدم متكامل فنيًا، فالمشجع لا ينظر إلى مدة العقد أو القيمة السوقية بقدر ما ينظر إلى مدى تلبية الصفقة لمتطلبات المدرب واحتياجات الملعب الحقيقية.

    ترى القاعدة الجماهيرية العريضة أن الفريق كان بإمكانه تحقيق نجاحات أكبر وأكثر لولا التدخلات الإدارية التي تفرض أسماء معينة على التشكيل الأساسي لدوافع اقتصادية وتسويقية.

    المنهجية التي يتحدث عنها الخبراء في مكاتب الدراسات تختلف كليًا عن المنهجية التي يحتاجها الفريق لتجاوز عثراته الدفاعية والهجومية المتكررة والتي تظهر جليًا عندما يواجه النادي أندية تعتمد على التوازن التكتيكي قبل الأسماء اللامعة.


  • بيت القصيد


    يظل الجدل قائمًا بين إدارة ترى في ريال مدريد مؤسسة اقتصادية كبرى يجب أن يقودها النجوم العالميون وبين جماهير تعشق الانتصارات وتريد فريقًا متوازنًا يضم الأفضل في كل مركز لعب.

    تصدر النادي الملكي لتقارير التخطيط طويل الأمد لا يعني بالضرورة رضا الأنصار عن السياسة المتبعة من قبل بيريز، فبينما يحتفل الرئيس بالأرقام المالية والتعاقدات الضخمة تبقى الجماهير لسنوات تترقب صفقات ذكية تسد الثغرات الحقيقية في الفريق بعيدًا عن أضواء الشهرة الزائفة.

    فالتخطيط الناجح في كرة القدم لا يقاس بأسماء النجوم فقط بل بالقدرة على خلق منظومة كروية متكاملة لا تشوبها شائبة من الناحية الفنية والتكتيكية.


