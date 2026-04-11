جماهير بوروسيا دورتموند تنقلب على نيكو شلوتربيك، حيث تعرض المدافع للصياح والاستهجان بعد يوم واحد من توقيعه عقدًا طويل الأمد بسبب بند الإفراج في عقده مع «نادي أحلامه»

لم تدم فترة «الشهر العسل» لعقد شلوتربيك الجديد أكثر من 24 ساعة. فبينما كان المذيع في الملعب يقرأ تشكيلة الفريقين قبل انطلاق المباراة ضد باير ليفركوزن، أعربت أجزاء من «الجدار الأصفر» عن مشاعرها بوضوح من خلال الصافرات والصفير الموجهين للاعب البالغ من العمر 26 عامًا. واستمر التوتر طوال المباراة، حيث كانت تسمع صيحات استهجان خفيفة كلما لمس المدافع الكرة خلال فترات استحواذ دورتموند على الكرة.

تزامنت الإحباط من المدرجات مع الأداء المخيب للآمال لفريق نيكو كوفاتش على أرض الملعب. أثبتت تسديدة بعيدة المدى من روبرت أندريتش في الدقيقة 42، والتي سجلت سرعة مذهلة بلغت 119.4 كم/ساعة، أنها كانت الفارق. في حين أن الهزيمة نفسها كانت ضربة لزخم دورتموند، أصبحت العلاقة المتصدعة بين الجماهير وأحد أعمدة دفاعهم الرئيسية موضوع النقاش الرئيسي بعد الظهر.