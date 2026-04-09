على الرغم من مبادرة صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بنادي الهلال، بشراء نصف تذاكر مباراة الخلود، إلا أن مدرجات المملكة أرينا عانت من "قلة" الحضور، ليتم فتح باب التساؤلات حول تراجع التواجد الجماهيري، رغم منافسة الأزرق على لقب دوري روشن السعودي.
رغم مبادرة ابن طلال: رسالة دفاع عن جماهير الهلال بعد أزمة تذاكر مباراة الخلود .. "أغلى من بطولة إسبانية كبرى"
- Getty Images Sport
الهلال يكتسح في "بروفة" نهائي الكأس
صحيح أن نتائج كأس خادم الحرمين الشريفين، لا تعترف بأي معايير منطقية، كما شاهدنا في "مفاجأة" الخلود بإقصاء الاتحاد من نصف النهائي، إلا أن الهلال أثار تفاؤل جماهيره، باكتساح الخلود بسداسية نظيفة، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.
في مباراة تمثل "بروفة" لنهائي أغلى الكؤوس، انتصر الهلال بسداسية في المملكة أرينا، جاءت عن طريق كريم بنزيما "هاتريك" ومتعب الحربي، وسالم الدوسري، وماركوس ليوناردو.
وتمكن الهلال من الانفراد بوصافة ترتيب دوري روشن، بوصوله إلى النقطة 68، مستفيدًا من تعثر الأهلي أمام الفيحاء بهدف لمثله، فيما يتربع النصر في الصدارة، بـ70 نقطة.
- AFP
"حضور مخجل"
الحضور الضعيف لمباراة الخلود، دفع الإعلامي خالد الشنيف، لتوجيه رسالة "عتاب" إلى جماهير الهلال، حيث سجل ثالث أضعف حضور في مباريات الزعيم، رغم قرار الوليد بن طلال، بشراء "نصف" التذاكر، كما تساءل "كيف سيكون الحضور لو لم تأتِ مبادرة ابن طلال؟".
ورغم أن سعة ملعب المملكة أرينا، تبلغ 26 ألف، إلا أن حضور مباراة الهلال والخلود، بلغ 12 ألف و684 مشجع، علمًا بأن مباراة النجمة، في الجولة الخامسة والعشرين، كانت الأقل حضورًا لجماهير الأزرق في مباريات دوري روشن، بـ9 آلاف مشجع.
ورغم عتاب الشنيف على الحضور الذي وصفه بـ"المخجل"، إلا النقاد والمحللين، مناف أبو شقير وأحمد عطيف وعبد الرحيم جيزاوي، أجمعوا على أزمة أسعار التذاكر، التي كانت سببًا رئيسًا في شكوى الجماهير الهلالية، ومن ثم التراجع عن الحضور.
"أغلى من السوبر الإسباني"
وفي هذا السياق، أشار الناقد الرياضي مناف أبو شقير، نجم الاتحاد السابق، إلى "المبالغة" في أسعار تذاكر مباريات الهلال، قائلًا إن سعر تذكرة السوبر الإسباني في الواجهة، بلغ 250 ريال، بينما يصل إلى 379 ريال في مباراة الهلال، واصفًا السعر بأنه مكلف للغاية وغير منطقية، ومن الأسهل أن يتابع المشجع المباراة من خلف الشاشة في بيته.
واستعرض برنامج "دورينا غير"، أسعار تذاكر مباراة الهلال والخلود، والتي جاءت على النحو التالي..
* منتصف الواجهة: 264-379 ريال.
* أطراف الواجهة: 155 ريال.
* الواجهة العلوية: 72-120 ريال.
* خلف المرمى: 34-57 ريال.
- social gfx/ Getty Images
إدارة الهلال لا تستطيع حل الأزمة .. ما السبب؟
ويواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبسبب هذه الأسعار المرتفعة؛ لم يستطع الكثير من جمهور الهلال حضور مباريات الفريق الأول، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الأسباب الحقيقية؛ وراء عجز إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم.
وأرجع الجماز عجز الإدارة الهلالية عن حل الأزمة، إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: أسعار التذاكر الحالية؛ تم تحديدها في الميزانية التي وضعتها الإدارة السابقة، برئاسة فهد بن نافل.
* ثانيًا: سداد جزء من قيمة إيجار ملعب "المملكة أرينا"؛ من خلال إيرادات بيع تذاكر مباريات الفريق الأول، على أرضه.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب، ويضرب موعدًا مع السد القطري، بالتزامن مع بدء مرحلة التجمع في جدة.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".