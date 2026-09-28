ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!

فريق الأهلي الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ سيئ للغاية؛ سواء على المستوى المحلي، أو خارجيًا.
واكتفى الفريق الأهلاوي، بتحقيق 4 انتصارات من أصل 7 مباريات، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ مع خسارته "3 مرات" أمام كل من الهلال، الخلود والقادسية.
وعلى المستوى الخارجي.. تعادل الأهلي (1-1) مع نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ كما خسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"، بعد السقوط أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
وأخيرًا.. تأهُل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ في أعقاب فوزه الصعب على نادي الأنوار، بهدفين لواحد.