ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!

وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين، عن أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية لعملاق جدة النادي الأهلي.

الصحيفة كشفت عن أن الشنقيطي، تقدّم بطلب إلى شركة النادي الأهلي؛ للاستمرار في منصبه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

أي أن الشنقيطي لم يهتم باتهامات جماهير الأهلي له؛ سواء فيما يتعلق بتسببه في رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله والتعاقد مع "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش بدلًا منه، أو تدخله لعدم تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الكبار.